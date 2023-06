Los habitantes de Yameto aseguran que no hay nadie que haya dado hasta ahora una explicación de lo que pasó, sólo comentarios de los pescadores y habitantes.

“Pues se dice que los barcos tiraron todo eso porque si fuera otra cosa se hubiese visto otro tipo de especies muertas también y como andan barcos aquí cerca, pues eso pudo haber sido, porque pescan sardinas y pues agarraron de más y no sé cuál sea el motivo haberlas tirado”, dijo Iván.

“... los detalles son que la sardina no murió por algún químico, porque hubiera otras tipo de especies muertas y no lo hay, lo más lógico que algún barco haya tirado eso, porque no hay otra lógica de cómo esa mortandad, porque fueron miles de sardinas”.