$!Sorprenden lluvias matutinas a Culiacán; activan operativos de emergencia y SEPyC mantiene clases bajo criterio

Culiacán y diversos municipios del estado amanecieron este lunes bajo fuertes precipitaciones que, además de generar complicaciones viales y encharcamientos de consideración, pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Desde las primeras horas de la madrugada, la intensidad del agua transformó el ritmo habitual de la ciudad, obligando al despliegue inmediato de operativos preventivos y de auxilio.
Clases bajo criterio de los padres
A pesar de la magnitud de las lluvias, la Secretaría de Educación Pública y Cultura tomó la determinación de no aplicar una suspensión generalizada de las actividades escolares y a través de sus canales oficiales, la dependencia estatal comunicó que las clases se mantenían de manera regular en los planteles.
No obstante, se dejó en claro que la asistencia quedaba estrictamente bajo el criterio de las familias buscando priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, permitiendo que madres, padres y tutores decidan si las condiciones de su entorno particular son seguras para el traslado a las aulas.
La SEPyC permanece en monitoreo constante junto a Protección Civil para informar cualquier cambio de última hora en la operación de las escuelas.
Operativo de Protección Civil y zonas críticas
La Coordinación de Protección Civil Municipal activó formalmente el plan operativo de atención para la temporada de lluvias bajo el liderazgo de Jesús Bill Mendoza Ontiveros, la corporación inició recorridos de supervisión en los sectores históricamente vulnerables de Culiacán.
Las autoridades han identificado un incremento significativo en los niveles de agua en puntos estratégicos de la ciudad y señalaron que entre las zonas que requieren mayor precaución se encuentran el arroyo de la avenida Aquiles Serdán, diversos tramos del bulevar Emiliano Zapata, el sector de La Conquista, el camino hacia Barrancos y el área de Benjamín Hill. El llamado a la población es evitar a toda costa el cruce de arroyos o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, y esperar a que los niveles desciendan para circular.
Vialidad y seguridad pública en alerta
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desplegó un operativo especial para resguardar la integridad de los ciudadanos, ya que gentes de tránsito y policías municipales refuerzan los patrullajes para auxiliar a peatones y conductores que pudieran quedar varados o enfrentar fallas mecánicas a causa de la acumulación de agua.
Para prevenir accidentes y colisiones por alcance, las autoridades de tránsito han emitido una serie de recomendaciones vitales como reducir la velocidad habitual, mantener una distancia prudente entre vehículos y anticipar los tiempos de traslado para evitar las prisas, que suelen ser un factor determinante en los percances viales durante los días lluviosos.
La respuesta ante la contingencia climática incluye una red de coordinación con el sistema de emergencias 911, C4, Cruz Roja, y dependencias encargadas de los servicios públicos como Parques y Jardines y Alumbrado Público.
Asimismo, se mantiene comunicación directa con la Comisión Federal de Electricidad y empresas de telecomunicaciones para atender de manera oportuna reportes sobre caída de árboles, postes, cables o fallas en el suministro eléctrico.
Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo inminente al número de emergencias para permitir una intervención rápida de los cuerpos de rescate y seguridad.