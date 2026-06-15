$!Sorprenden lluvias matutinas a Culiacán; activan operativos de emergencia y SEPyC mantiene clases bajo criterio

Culiacán y diversos municipios del estado amanecieron este lunes bajo fuertes precipitaciones que, además de generar complicaciones viales y encharcamientos de consideración, pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Desde las primeras horas de la madrugada, la intensidad del agua transformó el ritmo habitual de la ciudad, obligando al despliegue inmediato de operativos preventivos y de auxilio.

Clases bajo criterio de los padres

A pesar de la magnitud de las lluvias, la Secretaría de Educación Pública y Cultura tomó la determinación de no aplicar una suspensión generalizada de las actividades escolares y a través de sus canales oficiales, la dependencia estatal comunicó que las clases se mantenían de manera regular en los planteles.

No obstante, se dejó en claro que la asistencia quedaba estrictamente bajo el criterio de las familias buscando priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, permitiendo que madres, padres y tutores decidan si las condiciones de su entorno particular son seguras para el traslado a las aulas.

La SEPyC permanece en monitoreo constante junto a Protección Civil para informar cualquier cambio de última hora en la operación de las escuelas.