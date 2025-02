$!Sortea INE Sinaloa a posibles funcionarios de casilla para la elección judicial

“Vamos a tocarles sus puertas a partir del día 9 para informarles y ya saben que nuestro personal siempre irá identificado, esta vez llevarán sus chalecos grises, no serán rosas y estarán llevando una identificación y podrán asegurarse que son personas que van del INE. Por favor recíbanles y acepten recibir los votos de la ciudadanía el 1 de junio”, dijo.

“Van a ser las primeras que visitemos, eso no quiere decir que no visitemos a los de la H y la M, empezamos por la J y vamos a terminar hasta que completemos el 13 por ciento”.

“Desde que nació el Instituto Federal Electoral en el 90 hasta la elección del 2024 no ha habido una elección en el estado de Sinaloa en la que digamos “no integramos esta casilla y por tanto no se va a instalar”, todas las hemos integrado y espero que esta no sea la excepción”, comentó Ruelas Miranda.

El funcionario subrayó que formar parte de las mesas directivas de las casillas debe tomarse como un privilegio para la población.

“El recibir el voto y la opinión de la ciudadanía es un privilegio que la Ley solo confiere a los ciudadanos, aunque la gente relaciones el Instituto Nacional Electoral con la instrucción que recibe los votos, la verdad es que no es así. El día de la jornada, en la casilla son nuestros vecinos los que reciben nuestros votos y esta vez no será la excepción”, enfatizó.