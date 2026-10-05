Sospechan de tercer caso de gusano barrenador en humano en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa mantiene bajo revisión el caso de una persona adulta mayor del Municipio de Rosario, quien es sospechosa de presentar una infestación por gusano barrenador.

El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que el caso fue reportado aproximadamente una semana antes y que las autoridades sanitarias realizan la revisión correspondiente para determinar si se trata de un nuevo caso de miasis causada por gusano barrenador.

“Hace como una semana me comentaron. Están en revisión, tienen que hacer una revisión del caso”, señaló.

De confirmarse, sería el tercer caso de gusano barrenador en humanos registrado en Sinaloa.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha confirmado dos casos en la entidad: uno correspondiente a un hombre del Municipio de Rosario y otro de Sinaloa de Leyva. Ambos fueron reportados estables y bajo atención médica.

El antecedente es especialmente relevante debido a que el funcionario estatal ha llamado anteriormente a mantener vigilancia sobre las heridas en adultos mayores y personas con diabetes, pues la infestación puede presentarse cuando existe una lesión expuesta y sin los cuidados adecuados.

González Galindo no precisó si la persona adulta mayor se encuentra en situación de calle, aunque durante el cuestionamiento se señaló que aparentemente se trata de una persona que vive sola.

El caso permanece bajo investigación y será necesario esperar los estudios correspondientes para determinar si efectivamente se trata de gusano barrenador.