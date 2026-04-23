$!Sostiene Gobernador Rocha Moya reunión de último minuto con manifestantes en Topolobampo

El grupo no quiere que aterricen en esa zona del estado proyectos de inversión que tengan qué ver con petroquímica ni de industrialización en zonas naturales.

La reunión se realizó en el Centro Cultural Carlos Ramón Cital García, que se ubica en la parte sur del malecón del puerto ahomense, y también acudieron el secretario de Economía estatal, Feliciano Castro Meléndrez, y el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

La reunión se pactó inmediatamente después de que los manifestantes impidieron el acto, con la mayoría de los vecinos de pueblos indígenas, pescadores y activistas del organismo civil Aquí No, que mantiene su negativa a la construcción y operación de la planta de amoníaco de la firma GPO y también de la construcción de la planta Mexinol.

TOPOLOBAMPO._ Un par de centenares de manifestantes, que mantienen su postura contra el polo de desarrollo en el norte de Sinaloa porque no fueron tomados en cuenta, sostuvieron la tarde de este jueves una reunión de último momento con el Gobernador Rubén Rocha Moya, tras sabotear la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la planta Mexinol en las inmediaciones del puerto.

Acusaron, además, que no fueron tomados en cuenta para la consulta de los pueblos indígenas para conocer su opinión sobre los polo de desarrollo, que incluye además de la planta de amoniaco, ahora la de Mexinol.

“Morena nos vino a dar el tiro de gracia con este mentado polo de desarrollo, pero queda la advertencia, señor Gobernador, y la invitación a que nos apoyen, porque nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo una de las activistas en el lugar que no se identificó.

“Y si no, dejen salida libre en todos los penales, porque se nos están uniendo muchísima gente, porque esto ya está a nivel nacional e internacional con la ONU y todo”.

“Ahorita esto no es nada, van a tener que encarcelarnos a todos, porque para nosotros sí va a haber ley, ¿verdad? Así es, para nosotros sí va a haber ley, porque eso no lo vamos a dejar funcionar. Esa Mexinol no se lo vamos a permitir y a nosotros sí nos va a encarcelar o nos van a desaparecer”.

Tras escuchar los planteamientos, el mandatario estatal señaló que propondrá la realización de una consulta ciudadana para que las personas que habitan en la zona de influencia del proyecto puedan expresar su opinión sobre su continuidad.

Asimismo, indicó que presentará ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, las inconformidades expresadas por asistentes en torno al Polo de Desarrollo de Topolobampo, incluido dentro de los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

También planteó la posibilidad de realizar una consulta indígena relacionada con dicho Polo de Desarrollo, con el objetivo de valorar su viabilidad y los posibles beneficios para las comunidades de la región.

Además del tema industrial, durante el diálogo se abordaron solicitudes vinculadas con obras y necesidades sociales. En respuesta, el gobernador informó que instruirá a su equipo para realizar un diagnóstico en la zona y anunció la ampliación del programa de certeza jurídica en Topolobampo, orientado a la entrega de títulos de propiedad a habitantes que lo requieran.