$!Sostiene Gobernadora de Sinaloa primera reunión con alcaldesas y alcaldes

La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde sostuvo este martes en Culiacán su primera reunión de trabajo con alcaldesas y alcaldes de Sinaloa tras haber asumido el cargo hace cuatro días.
El objetivo, señaló fue para fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a las acciones de gobierno en los municipios.
Durante el encuentro, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de dar continuidad a los programas y a las obras contempladas en el Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social, con el objetivo de mantener el desarrollo en las distintas regiones del estado.
Bonilla Valverde aseguró que en Sinaloa prevalece la gobernabilidad, y destacó que este primer acercamiento con las autoridades municipales busca sumar esfuerzos en una causa común en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, informaron que abordaron temas prioritarios como el avance de las obras públicas en proceso para garantizar su conclusión, además del fortalecimiento de la seguridad en los municipios, como parte de la agenda conjunta entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.
Cabe destacar que en la fotografía compartida por el Gobierno del Estado no aparece el presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, del PRI ni tampoco la presidenta municipal de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, del PAN.