$!Sostiene Gobernadora de Sinaloa primera reunión con alcaldesas y alcaldes

La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde sostuvo este martes en Culiacán su primera reunión de trabajo con alcaldesas y alcaldes de Sinaloa tras haber asumido el cargo hace cuatro días.

El objetivo, señaló fue para fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a las acciones de gobierno en los municipios.

Durante el encuentro, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de dar continuidad a los programas y a las obras contempladas en el Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social, con el objetivo de mantener el desarrollo en las distintas regiones del estado.