SSP propone torres de seguridad para reforzar vigilancia en el penal de Aguaruto; C5 dependerá de recursos federales

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa planteó la construcción de torres de seguridad y la incorporación de equipo tecnológico como parte del proyecto de rehabilitación del Centro Penitenciario de Aguaruto, mientras que la transición de los centros de monitoreo C4 al modelo C5 en Culiacán y Mazatlán permanecerá en etapa de diagnóstico en espera de recursos federales.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López, informó que el Gobierno de Sinaloa ya realiza el levantamiento de las necesidades del penal para definir en qué áreas se ejecutarán las obras, con base en el presupuesto asignado para su rehabilitación.

Explicó que, desde la SSPE, una de las principales propuestas consiste en instalar torres de seguridad que fortalezcan la vigilancia perimetral, además de incorporar tecnología para mejorar los controles de ingreso tanto del personal de custodia como de los visitantes.

“Ya está el Gobierno del Estado haciendo el levantamiento de acuerdo al presupuesto que asignó, para ver en qué áreas del penal se requiere trabajar específicamente. Lo que tenemos contemplado nosotros, propusimos las torres de seguridad y equipo tecnológico”, declaró.

Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar las condiciones operativas y de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto.

En otro tema, Téllez López informó que la implementación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en Culiacán y Mazatlán dependerá de la conclusión del diagnóstico que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Indicó que actualmente se revisa qué infraestructura, tecnología y capacidades requieren ambos municipios para que sus actuales Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) alcancen el nivel de C5.

Precisó que el proyecto será financiado con recursos federales, por lo que la asignación del presupuesto dependerá de los resultados de dicho análisis.

“El tema de la implementación del C5 son recursos federales. Nos estamos coordinando con el Secretariado Ejecutivo Nacional para posteriormente que terminen el análisis de lo que nos falta para alcanzar el nivel de C5, recibir los recursos correspondientes”, señaló.

Con ello, la modernización de los sistemas de videovigilancia y coordinación operativa en Culiacán y Mazatlán aún no tiene una fecha definida para su puesta en marcha, ya que permanece sujeta a la evaluación técnica y a la disponibilidad de financiamiento federal.