SSP Sinaloa lanza licitación para compra de radios y sistemas de encriptación en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa lanzó una licitación pública nacional para adquirir 500 radios portátiles y 500 tarjetas de encriptación, equipo que forma parte de las acciones contempladas dentro del paquete de recursos por 455 millones 061 mil 888 pesos que ejercerán durante 2026 los gobiernos de México y Sinaloa para fortalecer las instituciones de seguridad pública.

La convocatoria GES 14/2026, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas a solicitud de la SSP estatal, contempla la adquisición de equipos de radiocomunicación digital y tarjetas de encriptación para reforzar las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad.

Esta compra se enmarca en los convenios firmados entre la Federación y el Estado para la operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), mediante los cuales se ejercerán recursos para atender los ejes estratégicos y programas prioritarios aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Del monto total, el FASP integra una bolsa de 400 millones 346 mil 566 pesos, conformada por una aportación federal de 280 millones 620 mil 185 pesos y una contraparte estatal de 119 millones 726 mil 381 pesos.

A ello se suman 54 millones 715 mil 322 pesos del FOFISP, integrados por una aportación federal de 27 millones 357 mil 661 pesos y una cantidad igual aportada por el Gobierno del Estado.

De acuerdo con las bases de la licitación, los radios deberán operar en la banda UHF de 380 a 470 MHz y contar con tecnologías de comunicación digital NXDN, DMR y P25. Además, deberán incorporar GPS, conectividad Bluetooth, pantalla a color, grabación de llamadas, cancelación de ruido y capacidad para transmitir mensajes de texto.

Entre las funciones requeridas también se encuentran botón de pánico, alerta por hombre caído, detección automática de lesiones, envío de ubicación mediante GPS y compatibilidad con sistemas de encriptación de voz.

La convocatoria especifica que los equipos deberán entregarse con batería, cargador, antena, clip y cinco años de garantía en el radio, además de un año de garantía en los accesorios.

Asimismo, la compra incluye 500 tarjetas de encriptación AES de 256 bits, que permitirán proteger las comunicaciones de las corporaciones de seguridad mediante mecanismos avanzados de cifrado.

Los convenios de financiamiento establecen que los recursos deberán destinarse al fortalecimiento institucional, capacitación del personal de seguridad, evaluaciones de control de confianza, seguimiento al Servicio Profesional de Carrera y acciones de supervisión y evaluación del desempeño policial.

En el caso del FOFISP, además, parte de los recursos se orientará a un fondo de apoyo para municipios con menor población o mayores niveles de marginación.

La convocatoria forma parte de las primeras adquisiciones que el Gobierno del Estado realiza con cargo a los recursos federales y estatales destinados al fortalecimiento de la seguridad pública durante el ejercicio fiscal 2026.