SSP Sinaloa y Fundación GC1 firman convenio para brindar apoyo jurídico a internos de centros penitenciarios

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fundación GC1 firmaron un convenio de colaboración orientado a brindar apoyo jurídico gratuito a personas recluidas en los distintos centros penitenciarios de Sinaloa que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo fue suscrito en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública por representantes de la SSP Sinaloa y de la Fundación GC1, encabezados por Miguel Calderón Quevedo, Jorge Medina Bazán y Javier Magaña Llausás.

Su objetivo principal es facilitar la tramitación de beneficios preliberacionales a internos de escasos recursos económicos, de origen indígena o que se encuentren en posibles escenarios de injusticia.

Como parte del convenio, se otorgará asesoría legal para la gestión de procesos de preliberación, así como una defensa jurídica adecuada que contribuya a la obtención de la libertad.

Además, una vez que las personas recuperen su libertad, recibirán acompañamiento postpenitenciario para su reinserción en el ámbito laboral y educativo.

Las acciones contempladas en este acuerdo se implementarán de manera coordinada, mediante el uso de infraestructura y recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de ambas partes, en beneficio de internos de los centros penitenciarios Goros II, Región del Évora, Aguaruto y El Castillo.