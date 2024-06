La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa y la Secretaría de Salud estatal violaron los derechos humanos de María Luisa, mujer indigena que en junio de 2023 enfrentó un proceso penal por presuntamente quitarle la vida a su hija, Reyna de 4 años de edad, y después se suicidó en prisión.

María Luisa se quitó la vida el 27 de junio en su celda, usando como torniquete su cinturón de tela propio de su vestimenta tradicional de mujer tarahumara.

De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa existen elementos que acreditan omisiones del personal del Centro Penitenciario Región Évora, al no cumplir con su deber reforzado de garantizar la protección a la salud mental y de cuidado de la vida de las personas privadas de la libertad.

Así mismo, del análisis realizado de las evidencias que integran el expediente que resuelve se advirtió que mediante oficios de fecha 8 y 22 de junio de 2023, se comunicó a la Secretaría de Salud la necesidad de que la víctima rescibiera atención psicológica y psiquiátrica de manera urgente, sin embargo, estas solicitudes fueron atendidas 18 días después de haberse enviado la primera solicitud de atención, un día antes de que María Luisa se quitara la vida.

Ante las omisiones cometidas por la Secretaría de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones al titular de la dependencia Gerardo Mérida Sanchez entre las que se encuentra el exhorto a realizar acciones para que se proceda a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas.

Además se solicita que se inicie con un proceso administrativo contra el personal de seguridad y custodia, que en fecha 26 y 27 de junio de 2023 hayan estado encargados de la vigilancia y seguridad en el área denominada Centro de Observación de Conducta del Centro Penitenciario “Región del Évora”.

En cuanto a las omisiones cometidas por la Secretaría de Salud en Sinaloa se le pide al titular Cuitláhuac Gonzalez Galindo que se inicie procedimiento administrativo para que de acreditarse alguna responsabilidad, se impongan las sanciones que resulten procedentes, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite el inicio, sustanciación y resolución del procedimiento.

El caso

El 21 de marzo de 2023 en la comunidad de Juan José Ríos se localizó el cuerpo de una niña de 4 años de edad en la orilla de un canal de riego. El cuerpo se encontraba semienterrado.

Las investigaciones preliminares arrojaron que la menor habría muerto por insuficiencia respiratoria. Este hecho, sumado a que en ese momento se hicieron públicos diferentes casos de menores que murieron en cuaterías por enfermedades, movilizó al Gobierno de Sinaloa para atender a las personas de estos espacios.

Cuatro días después una mujer se presentó ante las autoridades asegurando que era la madre de la menor fallecida, después de pruebas de ADN la Fiscalía local confirmó el parentesco.

La Fiscalía acusó a María Luisa, de 27 años de edad, de haber asesinado a su hija pues parecía poco creíble que si la menor murió por enfermedad se haya intentado ocultar el cuerpo.

“Por lo que seguimos investigando y se pidió a los peritos que hicieran un examen profundo de los tejidos de la niña en donde se reveló que padecía también unas marcas que podían indicar asfixia”, explicó la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada el 27 de marzo de 2023.

La mujer fue vinculada a proceso el 17 de abril de 2023.

Previo a su detención María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, mencionó que María Luisa no hablaba español, y se comunicaba en idioma originario al pertenecer a la comunidad tarahumara.

“Pero no vamos a dejar de estar al pendiente y poder garantizar que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas garantice que la traducción se dé, que la señora esté consciente de lo que está declarando y que tenga claridad en la responsabilidad que está asumiendo, es un delito muy grave, hablar de feminicidio y también garantizar que tenga la defensa adecuada”, dijo Guerra Ochoa el 14 de abril.

Después de su suicidio el 27 de junio, la Fiscal Quiñónez Estrada sostuvo que la mujer sí hablaba español.

“Yo he escuchado eso en los medios, eso para nada, por supuesto que a estas alturas sabemos que una persona que no habla el idioma tiene que estar asistida de un traductor, pero no era el caso de ella. Ella hablaba perfectamente el español, inclusive me han comentado que lo hablaba mejor que su dialecto original, entonces no hay alguna alteración a sus derechos”, declaró Quiñónez Estrada el 28 de junio de 2023.

“En todo momento estuvo asistida, no hay ninguna violación sobre eso”.