SSPE: Seguirán capacitaciones en escuelas ante riesgos de violencia

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Dirección de Programas Preventivos, mantendrá este año el plan permanente de capacitación en escuelas para preparar a la comunidad escolar sobre cómo actuar ante balaceras y otros escenarios de alto riesgo.

Lupita Cazares Gallegos, directora de Programas Preventivos de Sinaloa, explicó que este plan está enfocado en la prevención de riesgos y en la correcta actuación ante hechos de violencia, e incluye protocolos de repliegue, resguardo y comunicación oportuna.

“Estas capacitaciones sobre cómo actuar en caso de una balacera, ya sea dentro o cerca de una escuela, se mantienen como acciones principales: mantener la calma, seguir las instrucciones del personal docente y alejarse de las puertas”, apuntó.

“Sobre todo, recomendamos a nuestros jóvenes evitar el uso del teléfono, porque durante estos hechos muchos optan por grabar la situación y no por proteger primero su vida”.

Detalló que durante todo el 2025 las capacitaciones se realizaron de manera presencial y virtual, a través de plataformas como Zoom, y estuvieron dirigidas a personal docente, administrativo y a la comunidad escolar en general.

En ese periodo se atendieron 52 instituciones educativas en el estado, beneficiando a 7 mil 168 personas.

La funcionaria señaló que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, dependencia con la que se mantienen reuniones constantes para revisar y actualizar los protocolos, así como para priorizar la atención en zonas consideradas de mayor riesgo, con base en análisis realizados junto con el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.

“Siempre estamos en constante actualización con el C4; analizamos cuáles son las escuelas que están corriendo mayor riesgo y capacitamos a todo el personal cuando hay prioridad en alguna zona”, compartió.

Cazares Gallegos indicó que las capacitaciones incluyen un simulacro al final de cada taller, en el que se recrea una situación de balacera para que el personal pueda vivir el escenario y sepa cómo actuar de manera adecuada.

Añadió que, en casos específicos como el ocurrido recientemente en Navolato, se realizaron adaptaciones a los protocolos para atender amenazas de bomba, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública, autoridades municipales y directivos escolares, con el objetivo de evitar el pánico y garantizar una respuesta adecuada.

Aseguró que el programa continuará con su implementación durante 2026, priorizando las zonas de mayor riesgo en el estado.