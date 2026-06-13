$!Stasac acredita a 65 candidatos únicos rumbo a elección de delegados

CULIACÁN._ En un ejercicio de organización interna que busca fortalecer la vida sindical, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán formalizó el registro de sus aspirantes a delegados. La secretaria general, Ana Cecilia Carrillo Montoya, encabezó el acto de entrega de constancias a 65 trabajadores que quedaron acreditados como candidatos únicos para representar a sus compañeros en sus respectivas áreas.

El proceso ha generado interés entre los empleados municipales, registrándose un total de 205 aspirantes que buscan involucrarse activamente en la vida del sindicato. Para los casos donde no hubo candidatura única, el Stasac informó que se realizarán elecciones democráticas durante la próxima semana en las distintas dependencias y centros de trabajo del Ayuntamiento.

Ante el inicio de las jornadas electorales, Carrillo Montoya hizo un llamado a la base trabajadora para privilegiar el respeto, la unidad y la participación responsable. “La democracia sindical es una de nuestras mayores fortalezas y debe ejercerse en un ambiente de unidad, compañerismo y respeto a las decisiones de las y los trabajadores. Más allá de las diferencias naturales de toda contienda, nos une un mismo objetivo: seguir fortaleciendo al Stasac y defender los derechos de nuestra base trabajadora”, expresó. La dirigente destacó que estos procesos son una oportunidad para que los trabajadores hagan valer su voz mediante mecanismos transparentes y libres, consolidando una tradición democrática que ha distinguido históricamente a la organización.