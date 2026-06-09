Stasac entrega $3.5 millones en finiquitos tras años de rezago

En un acto calificado como de estricta justicia laboral y dignificación del servicio público, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán realizó la entrega de más de 3 millones 500 mil pesos por concepto de finiquitos a trabajadores jubilados.

Los beneficiarios habían permanecido durante años a la espera de recibir esta prestación que legítimamente les correspondía por su tiempo de labor en la administración municipal.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo este lunes 8 de junio a las 16:00 horas en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, en un evento encabezado por la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, y la Secretaria General del Stasac, Ana Cecilia Carrillo Montoya.

“A partir de hoy se acabaron los colores, porque nuestro sindicato nos pertenece a todos. Cada uno de ustedes es importante; es importante que con su respeto, responsabilidad y con su unidad, seamos más fuertes”, compartió Carrillo Montoya.

Para la dirigencia sindical, esta entrega representa mucho más que un flujo de recursos económicos y simboliza el cumplimiento y el respeto a la trayectoria de quienes dedicaron gran parte de su vida al fortalecimiento de los servicios públicos de Culiacán.

Informaron que uno de los principios rectores de la actual administración del Stasac es la unidad, el respeto y la igualdad, trabajando siempre sin distinciones entre sus agremiados.

La Secretaria General, Ana Cecilia Carrillo Montoya, reiteró que la fuerza de la organización radica en su gente y se recordó el mensaje impulsado por Homar Salas, el cual guía el actuar de la actual dirigencia: la unidad sindical como vía para alcanzar acuerdos y resultados tangibles para todos los trabajadores.

Para los jubilados y sus familias, este día marcó el cierre de una larga espera y el reconocimiento formal a toda una vida de esfuerzo y compromiso ciudadano.

Con estas acciones, el Stasac reafirma su postura de ser un sindicato cercano, incluyente y fuerte, garantizando que los derechos laborales sean defendidos y respetados de manera institucional en colaboración con el Gobierno Municipal

En el presídium también estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, y la Directora General de Administración, Samara Yukier Gámez López, quienes estuvieron presentes en el cumplimiento de este compromiso con la base trabajadora.