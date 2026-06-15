$!Stasac pone en marcha elecciones de delegados de las dependencias de Culiacán

Con el objetivo de fortalecer la participación de la base trabajadora y garantizar la transparencia gremial, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán dio inicio formal al proceso de elecciones de delegados en las diversas áreas de la administración pública municipal. La jornada democrática arrancó en el área de Parques y Jardines, específicamente en la Zona Norte, donde los empleados de los Cuadrantes 1 y 2 acudieron a emitir su voto libre y directo en un clima de orden y compañerismo.

En el Cuadrante 1, los sufragios favorecieron a Víctor Manuel Zavala Inzunza, quien resultó electo como delegado tras obtener la mayoría de los votos frente a Jesús Rodrigo Díaz Arredondo, quien sumó 10 votos y se registró un voto nulo en esta casilla. Por su parte, en el Cuadrante 2, la base trabajadora otorgó la representación a Jesús Andrés Meza, quien logró 16 votos, superando los 10 obtenidos por José Ángel Alba. La Secretaria General del Stasac, Ana Cecilia Carrillo Montoya, reconoció la civilidad de los participantes y destacó que estos ejercicios son fundamentales para consolidar una organización cercana a sus agremiados.

“La democracia sindical no solamente se construye con reglas claras, sino con la participación responsable de las y los trabajadores. Hoy vemos una muestra de madurez, respeto y compromiso con nuestro sindicato, y confiamos en que las próximas jornadas electorales se desarrollarán con la misma responsabilidad y armonía”, expresó Carrillo Montoya. La dirigente manifestó que más allá de cualquier competencia interna, el objetivo común es seguir fortaleciendo al Stasac, la defensa de los derechos laborales de sus agremiados y exhortó a los trabajadores de las áreas restantes a privilegiar el diálogo y el respeto a la voluntad de la mayoría en las votaciones venideras.