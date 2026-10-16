Stasac prevé cerrar en dos semanas negociación de pliego petitorio con el Ayuntamiento de Culiacán

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán prevé cerrar en aproximadamente dos semanas las negociaciones de su pliego petitorio con el Gobierno municipal, en las que solicita un aumento salarial del 15 por ciento para sus agremiados.

La secretaria general del Stasac, Ana Cecilia Carrillo Montoya, informó que ya recibieron propuestas del Ayuntamiento y confió en que alcanzarán un acuerdo favorable para la base sindical, aunque evitó revelar los términos de las ofertas mientras continúan las conversaciones.

“Estamos en negociación, no estamos aferrados al 15, pero pues tenemos que tener lo mismo o lo mejor que el año pasado”, expresó.

Una vez que concluyan las negociaciones, señaló, convocarán a una asamblea para presentar las condiciones acordadas y que los trabajadores decidan si autorizan la propuesta municipal.

“Dos semanas, yo creo, ya estaríamos cerrando, ya estaríamos convocando a asamblea para que finalmente la asamblea autorice lo que nos ofrecen, pero sin duda creo que vamos a salir muy beneficiados”, sostuvo.

Carrillo Montoya también pidió al Ayuntamiento considerar al personal sindicalizado como una inversión y no como un gasto, al destacar su participación en servicios públicos como la limpieza de calles, la poda de árboles y el mantenimiento del alumbrado.

“No nos vean como un gasto, véannos como una inversión”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que el proceso electoral de 2027 genere diferencias al interior del sindicato, sostuvo que primero buscarán concluir el pliego petitorio y después cada integrante podrá tomar sus propias decisiones políticas.

Aseguró que la organización mantendrá la unidad y priorizará los derechos de sus agremiados.

Además del aumento salarial del 15 por ciento, el Stasac solicitó la creación de 300 nuevas plazas de base y la regularización de puestos pendientes para trabajadores del Ayuntamiento.

El pliego petitorio fue presentado el 1 de septiembre ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, junto con un emplazamiento a huelga programado para el 3 de noviembre.