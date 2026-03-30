STyRC capacita a servidores públicos municipales en materia anticorrupción

Culiacán, Sinaloa, a 30 de marzo de 2026. – Como parte de las acciones de capacitación en materia de transparencia y rendición de cuentas hacia los municipios, este viernes se llevó a cabo un taller de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios, donde se capacitaron a 53 servidores públicos municipales en materia anticorrupción, dio a conocer la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez.

El anuncio lo hizo durante la Conferencia Semanera del gobernador Rubén Rocha Moya, donde la funcionaria estatal respondió a una de las preguntas de los medios, e informó que esta capacitación fue impartida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

“Constantemente a los municipios se les brinda esa orientación, esa capacitación en materia de transparencia, de fiscalización, pero siempre en el pleno respeto a su autonomía. A través de esa Comisión vamos a seguir fortaleciendo esas capacidades que van a requerir los municipios para los temas que vienen”, explicó.

Al respecto, el gobernador Rocha añadió que esas tareas son permanentes, pues de lo que se trata es de que exista mayor orden y transparencia, tanto en el Gobierno del Estado como en los 20 municipios. Cabe destacar que algunos Ayuntamientos tienen montos pendientes por aclarar en la Cuenta Pública del 2024, datos que pueden encontrarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los informes de la Auditoría Superior de la Federación.

“En realidad no somos nosotros los que tenemos que dar la información a ese respecto, ellos son entes distintos, pero este ente que yo represento está hasta ahorita en ceros, absolutamente”, precisó el mandatario estatal al referir que su cuenta pública no tiene observaciones ni montos por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.

La secretaria Angulo Cázarez añadió por último que por instrucciones del propio gobernador Rocha, la dependencia a su cargo está constantemente brindando a los municipios asesoría y orientación preventiva en temas de transparencia, como parte de la Comisión Permanente de Control y Vigilancia Estado-Municipios donde se fortalece la gestión municipal.