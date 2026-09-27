$!Sube 10.7% el precio de créditos para vivienda en Sinaloa; está por encima del promedio nacional

CULIACÁN._ El precio de la vivienda en Sinaloa adquirida mediante crédito hipotecario aumentó 10.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal.

El incremento registrado en Sinaloa fue superior al promedio nacional, que se ubicó en 8.7 por ciento entre enero y marzo de este año. El reporte trimestral es la información más actualizada disponible.

El Índice SHF mide cómo cambia a lo largo del tiempo el valor de las viviendas adquiridas mediante un crédito hipotecario. Por lo anterior permite conocer la variación de los precios de las casas y departamentos que son objeto de operaciones respaldadas por financiamiento hipotecario.

A nivel estatal, Sinaloa se ubicó entre las entidades con incrementos superiores al promedio nacional, con una variación de 10.7 por ciento.

Por encima de la entidad se encontraron Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Michoacán.



Mazatlán y Culiacán

Por municipio, Mazatlán registró un aumento de 10.7 por ciento en el Índice SHF durante el primer trimestre de 2026.

En Culiacán, el incremento fue de 10.2 por ciento, también por encima de la variación nacional de 8.7 por ciento.

Esto significa que, en términos del índice, tanto la capital sinaloense como el puerto registraron un crecimiento anual en los precios de vivienda mayor al observado en el conjunto del País.

A nivel nacional, el valor promedio de avalúo de una vivienda adquirida mediante crédito hipotecario alcanzó 2 millones 24 mil 337 pesos durante los primeros tres meses de 2026, mientras que la mediana fue de un millón 331 mil pesos.

La mediana significa que la mitad de las operaciones se realizaron por debajo de ese valor y la otra mitad por encima.

El reporte también señala que 25 por ciento de las operaciones correspondieron a viviendas valuadas en menos de 842 mil pesos, mientras que 75 por ciento fueron por debajo de 2 millones 363 mil pesos.