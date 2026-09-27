$!Sube 10.7% el precio de créditos para vivienda en Sinaloa; está por encima del promedio nacional

CULIACÁN._ El precio de la vivienda en Sinaloa adquirida mediante crédito hipotecario aumentó 10.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal.
El incremento registrado en Sinaloa fue superior al promedio nacional, que se ubicó en 8.7 por ciento entre enero y marzo de este año. El reporte trimestral es la información más actualizada disponible.
El Índice SHF mide cómo cambia a lo largo del tiempo el valor de las viviendas adquiridas mediante un crédito hipotecario. Por lo anterior permite conocer la variación de los precios de las casas y departamentos que son objeto de operaciones respaldadas por financiamiento hipotecario.
A nivel estatal, Sinaloa se ubicó entre las entidades con incrementos superiores al promedio nacional, con una variación de 10.7 por ciento.
Por encima de la entidad se encontraron Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Michoacán.
Mazatlán y Culiacán
Por municipio, Mazatlán registró un aumento de 10.7 por ciento en el Índice SHF durante el primer trimestre de 2026.
En Culiacán, el incremento fue de 10.2 por ciento, también por encima de la variación nacional de 8.7 por ciento.
Esto significa que, en términos del índice, tanto la capital sinaloense como el puerto registraron un crecimiento anual en los precios de vivienda mayor al observado en el conjunto del País.
A nivel nacional, el valor promedio de avalúo de una vivienda adquirida mediante crédito hipotecario alcanzó 2 millones 24 mil 337 pesos durante los primeros tres meses de 2026, mientras que la mediana fue de un millón 331 mil pesos.
La mediana significa que la mitad de las operaciones se realizaron por debajo de ese valor y la otra mitad por encima.
El reporte también señala que 25 por ciento de las operaciones correspondieron a viviendas valuadas en menos de 842 mil pesos, mientras que 75 por ciento fueron por debajo de 2 millones 363 mil pesos.
¿Qué tipo de vivienda aumentó más?
El comportamiento también fue diferente según el tipo de inmueble.
La vivienda nueva tuvo un incremento de 9.1 por ciento a nivel nacional, mientras que la usada aumentó 8.3 por ciento.
Por tipo de construcción, las casas solas registraron una apreciación de 9.2 por ciento y las casas en condominio y departamentos, consideradas conjuntamente, de 8.2 por ciento.
En cuanto al segmento de vivienda, la económica-social presentó el mayor incremento, con 11 por ciento, mientras que la vivienda media-residencial aumentó 7.5 por ciento.
El Índice SHF no representa necesariamente el precio de todas las viviendas disponibles en venta en Sinaloa, sino la evolución del valor de las viviendas involucradas en operaciones con crédito hipotecario, por lo que funciona como un indicador del comportamiento de ese mercado.