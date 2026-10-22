Sube de tono ‘coqueteo’ del PAS con Mario Zamora; Cuén Díaz repostea video de su padre y manda mensaje directo

Héctor Melesio Cuén Diaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense, respaldó públicamente al Diputado por el PRI, Mario Zamora Gastélum, de cara al proceso electoral de 2027, al compartir un video de su padre en el que anticipaba que ambos volverían a coincidir políticamente en ese año. En la grabación, realizada en febrero de 2024 durante el registro de José Domingo Vázquez Márquez como precandidato del PAS a la Alcaldía de Ahome, Cuén Ojeda se dirige a Zamora Gastélum y reconoce que tenía razón en un reclamo que le había hecho. “Senador Mario Zamora, acuso de recibo el reclamo que me hizo. Lo peor del caso es que usted tiene razón, me equivoqué, me equivoqué y yo sé que en el 27 nos vamos a ver; ya sea que yo te apoye o tú me apoyes”, expresó Cuén Ojeda al entonces integrante de la Cámara alta.

Al publicar el video, Cuén Díaz retomó esa frase para manifestar respaldo a Zamora Gastélum, quien en 2026 ha expresado su interés en contender por la Gubernatura de Sinaloa y encabezar un frente opositor a Morena. “Mario, quiero expresarte mi respaldo personal, con afecto y con la convicción de que Sinaloa necesita unidad, acuerdos y personas comprometidas con su futuro”, escribió Cuén Díaz. El hijo del fundador del PAS también recordó que su padre no podrá estar presente en el proceso electoral al que se refirió en aquella ocasión. “La vida no permitió que mi padre llegara a ese 2027 del que hablaba. Aquí seguimos quienes compartimos su amor por esta tierra y el deseo de verla salir adelante”, publicó. El mensaje se da después de que el 14 de octubre Mario Zamora compartió una fotografía con Cuén Díaz; Wendy Barajas Cortés, dirigente estatal del PAN; y Robespierre Lizárraga Otero, dirigente del PAS, durante un desayuno en Ciudad de México para celebrar su cumpleaños.