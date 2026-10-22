Sube de tono ‘coqueteo’ del PAS con Mario Zamora; Cuén Díaz repostea video de su padre y manda mensaje directo

Héctor Melesio Cuén Diaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense, respaldó públicamente al Diputado por el PRI, Mario Zamora Gastélum, de cara al proceso electoral de 2027, al compartir un video de su padre en el que anticipaba que ambos volverían a coincidir políticamente en ese año.
En la grabación, realizada en febrero de 2024 durante el registro de José Domingo Vázquez Márquez como precandidato del PAS a la Alcaldía de Ahome, Cuén Ojeda se dirige a Zamora Gastélum y reconoce que tenía razón en un reclamo que le había hecho.
“Senador Mario Zamora, acuso de recibo el reclamo que me hizo. Lo peor del caso es que usted tiene razón, me equivoqué, me equivoqué y yo sé que en el 27 nos vamos a ver; ya sea que yo te apoye o tú me apoyes”, expresó Cuén Ojeda al entonces integrante de la Cámara alta.
Al publicar el video, Cuén Díaz retomó esa frase para manifestar respaldo a Zamora Gastélum, quien en 2026 ha expresado su interés en contender por la Gubernatura de Sinaloa y encabezar un frente opositor a Morena.
“Mario, quiero expresarte mi respaldo personal, con afecto y con la convicción de que Sinaloa necesita unidad, acuerdos y personas comprometidas con su futuro”, escribió Cuén Díaz.
El hijo del fundador del PAS también recordó que su padre no podrá estar presente en el proceso electoral al que se refirió en aquella ocasión.
“La vida no permitió que mi padre llegara a ese 2027 del que hablaba. Aquí seguimos quienes compartimos su amor por esta tierra y el deseo de verla salir adelante”, publicó.
El mensaje se da después de que el 14 de octubre Mario Zamora compartió una fotografía con Cuén Díaz; Wendy Barajas Cortés, dirigente estatal del PAN; y Robespierre Lizárraga Otero, dirigente del PAS, durante un desayuno en Ciudad de México para celebrar su cumpleaños.
En esa publicación, el priista agradeció la compañía de los dirigentes y señaló que conversaron sobre el futuro de Sinaloa.
“La unidad va mucho más allá que solo un discurso, es la clave para transformar el rumbo de nuestro estado. Cuando ponemos a Sinaloa al centro, siempre encontramos coincidencias”, escribió.
Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio de 2024 en Culiacán.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado sostuvo que había sido víctima de un ataque durante un supuesto intento de robo en una gasolinera. Posteriormente, la Fiscalía General de la República cuestionó esa versión y señaló que los indicios apuntaban a que el ex Rector había sido asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos.
El caso ha estado vinculado a las investigaciones federales sobre esos hechos.