$!Sube el mar e inunda al menos 100 viviendas en Las Aguamitas

Al menos 100 viviendas del campo pesquero Las Aguamitas, en Navolato, resultaron inundadas luego de que el nivel del mar comenzara a subir alrededor de las 8:00 horas y avanzara hasta ingresar a las casas. Habitantes de la comunidad señalaron que el agua comenzó a ganar terreno desde temprano y, conforme aumentó el nivel del mar, llegó hasta las viviendas, provocando afectaciones en muebles, electrodomésticos y otros bienes.

De manera preliminar, las familias estiman pérdidas de al menos 60 mil pesos por vivienda, principalmente por daños en refrigeradores, camas y otros artículos que quedaron expuestos al agua. Ante el avance del mar, algunas familias tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares y trasladarse a un albergue habilitado por el Ayuntamiento de Navolato.

En el refugio fueron registradas 23 personas, quienes recibieron alimento, atención médica y un espacio para pasar la noche. Este lunes, tras disminuir el nivel del agua, habitantes comenzaron a regresar a sus viviendas para revisar los daños y tratar de rescatar las pertenencias que no resultaron afectadas.