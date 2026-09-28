Culiacán
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Emergencia

Sube el mar e inunda al menos 100 viviendas en Las Aguamitas

El agua comenzó a subir alrededor de las 8:00 horas y avanzó hasta ingresar a las casas; habitantes estiman pérdidas de al menos 60 mil pesos por vivienda
Belem Angulo |
28/09/2026 13:17
28/09/2026 13:17

Al menos 100 viviendas del campo pesquero Las Aguamitas, en Navolato, resultaron inundadas luego de que el nivel del mar comenzara a subir alrededor de las 8:00 horas y avanzara hasta ingresar a las casas.

Habitantes de la comunidad señalaron que el agua comenzó a ganar terreno desde temprano y, conforme aumentó el nivel del mar, llegó hasta las viviendas, provocando afectaciones en muebles, electrodomésticos y otros bienes.

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De manera preliminar, las familias estiman pérdidas de al menos 60 mil pesos por vivienda, principalmente por daños en refrigeradores, camas y otros artículos que quedaron expuestos al agua.

Ante el avance del mar, algunas familias tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares y trasladarse a un albergue habilitado por el Ayuntamiento de Navolato.

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En el refugio fueron registradas 23 personas, quienes recibieron alimento, atención médica y un espacio para pasar la noche.

Este lunes, tras disminuir el nivel del agua, habitantes comenzaron a regresar a sus viviendas para revisar los daños y tratar de rescatar las pertenencias que no resultaron afectadas.

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Autoridades municipales realizan recorridos por Las Aguamitas para evaluar las afectaciones y conocer las necesidades de las familias damnificadas.

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