$!Sube precio de cuota a la autopista Mazatlán-Culiacán, a pesar de los baches

Dos días después, la firma que administra la autopista Mazatlán-Culiacán, colocó unos parches para modificar los precios de la caseta, a un promedio de tres pesos el de vehículo normal.

“Gran parte de la carretera se encuentra en mal estado, hay tramos en los que hay muchos baches”, comenta Alma, una empleada de oficina de gobierno local, con 36 años de edad.

“Procuro siempre ir a velocidad moderada porque viajo sola con mi hijo de cuatro años, aún así me ha resultado imposible no caer en algunos baches”. Señaló que no supo que el precio iba a subir, pero que su último viaje terminó pagando lo mismo que pagó en las ocasiones anteriores.