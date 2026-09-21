Subsidio eléctrico para Sinaloa sería aplicado a partir de abril de 2027: Graciela Domínguez

La ampliación del subsidio a la energía eléctrica para Sinaloa se buscaría aplicar a partir de abril de 2027, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien señaló que el Gobierno estatal ya inició las gestiones correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad.

Explicó que la ampliación del apoyo responde a una petición planteada durante meses por las familias sinaloenses debido a los altos cobros registrados durante la temporada de calor.

“Pues es una respuesta a la petición de los sinaloenses. Recordemos que durante meses las familias sinaloenses empezaron a reclamar la necesidad de ampliar el presupuesto y que hoy la presidenta da una respuesta en ese sentido, habla de que la Presidenta quiere apoyar a los sinaloenses, que lo que vivimos de facturación por el mes de abril pasado ya no se vuelva a repetir, es un gran aval”, dijo.

Cuestionada sobre si el subsidio comenzaría en abril de 2027, Domínguez Nava confirmó que ese es el planteamiento.

“Abril del 2027 sería el subsidio iniciaría. Sí, ese es el planteamiento. Para el próximo año, en este año ya es complicado, porque lo que queremos es que justamente se aplique a partir de abril”, dijo.

La Gobernadora informó que ya sostuvo una reunión con autoridades de la CFE y que durante la semana también fue presentada formalmente la solicitud.

“Ya tuvimos una reunión la semana pasada con autoridades de la CFE. Ya presentamos la solicitud correspondiente también durante la semana y bueno, vamos a darle cauce para si viene la titular o no, de cualquier manera ya estuvimos en el proceso y vamos a efectivo, como lo dijo la Presidenta”, estableció.

Domínguez Nava agregó que actualmente se trabaja en la elaboración de la agenda con las autoridades federales para dar seguimiento a este y otros temas planteados durante la visita presidencial.