Suena alerta de emergencia en Sinaloa durante simulacro nacional

La alerta sísmica sonó este sábado en celulares de Sinaloa a las 11:00 horas, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Los teléfonos celulares recibieron el alertamiento acompañado de un mensaje en el que se precisó que se trataba de un simulacro y de una prueba del sistema de alertamiento de emergencias del Gobierno de México.

“Esto es un simulacro. El Gobierno de México realiza una prueba del sistema de alertamiento de emergencias en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026”, se leyó en el aviso recibido.

El ejercicio se realizó bajo una hipótesis de sismo y busca que la población ponga en práctica sus protocolos de actuación, evacuación y concentración en los puntos de reunión establecidos.

Previo al simulacro, Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, informó que en Sinaloa se habían registrado cerca de 2 mil inmuebles y alrededor de 110 mil personas para participar.

La actividad se realizó en el marco del 19 de septiembre, fecha en la que se conmemoran los sismos ocurridos en México en 1985 y 2017, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención ante emergencias.