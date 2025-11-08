$!Sufre IMSS Culiacán saturación en su área de urgencias, denuncian

CULIACÁN._ El área de urgencias y hospitalización del Hospital General Regional número 1 del IMSS, en Culiacán, enfrenta una situación de saturación de pacientes, con camillas colocadas al límite del espacio disponible, en pasillos e incluso cerca de los sanitarios, denunciaron familiares de pacientes.
De acuerdo con testimonios recabados por Noroeste, la capacidad del hospital resulta insuficiente ante la alta demanda diaria, lo que provoca retrasos en la atención e inconformidad entre los familiares de los internados.
“Hay mucha demanda, está muy lleno. El hospital ya no se da abasto, es demasiado. Toda la noche no paran los ambulancias de llegar y llegar y entrar gente y no caben, y ya no hay camas arriba para que de aquí de urgencias los pasen a piso”, manifestó un familiar inconforme.
En su caso, relató, su familiar debió ser trasladado al área de hospitalización desde el día anterior, pero permanece en urgencias por falta de camas disponibles.
“Ya debería estar en piso [área de hospitalización] desde ayer y no hay camas. Hay un amontonadero de gente ahí porque tampoco les pueden negar la atención cuando llegas”, señaló.
Además, familiares explicaron que durante los recientes hechos de violencia en la ciudad, el ingreso de pacientes con lesiones relacionadas a la inseguridad ha generado mayor presión en el hospital.
En estos casos, se activa un protocolo que restringe el acceso a las visitas y obliga a despejar los alrededores del área de urgencias.
Añadió que incluso ingresar una botella de agua para su familiar ha sido complicado.
“Mi familiar desde las 06:00 de la tarde con las pastillas en la mano y un trago de agua no tenía para tomárselas. No se dan abasto atendiendo gente como para tener todo eso y darles un mejor servicio”.
Los familiares coincidieron en que el personal médico hace lo posible por atender a los pacientes, pero la falta de espacio y de recursos agrava las condiciones dentro del hospital.
“Desde hace dos días debieron pasarla a piso, no es para estar ahí, no hay camas. Entonces, ahí está mucha gente que ya no debe estar ahí porque no hay camas arriba”, dijo una mujer a las afueras del hospital.
“Uno entiende el trabajo que ellos hacen [las corporaciones de seguridad] pero los intereses que ellos tienen y los que nosotros tenemos son muy diferentes. Nuestro interés ahorita es ver a nuestros familiares, saber si están bien atendidos, estar con ellos, acompañarlos, que no se sientan solos, llevarles lo que necesiten... el interés de ellos es mantener el orden allá”, expresó.