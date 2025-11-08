$!Sufre IMSS Culiacán saturación en su área de urgencias, denuncian

CULIACÁN._ El área de urgencias y hospitalización del Hospital General Regional número 1 del IMSS, en Culiacán, enfrenta una situación de saturación de pacientes, con camillas colocadas al límite del espacio disponible, en pasillos e incluso cerca de los sanitarios, denunciaron familiares de pacientes. De acuerdo con testimonios recabados por Noroeste, la capacidad del hospital resulta insuficiente ante la alta demanda diaria, lo que provoca retrasos en la atención e inconformidad entre los familiares de los internados. “Hay mucha demanda, está muy lleno. El hospital ya no se da abasto, es demasiado. Toda la noche no paran los ambulancias de llegar y llegar y entrar gente y no caben, y ya no hay camas arriba para que de aquí de urgencias los pasen a piso”, manifestó un familiar inconforme.

En su caso, relató, su familiar debió ser trasladado al área de hospitalización desde el día anterior, pero permanece en urgencias por falta de camas disponibles. “Ya debería estar en piso [área de hospitalización] desde ayer y no hay camas. Hay un amontonadero de gente ahí porque tampoco les pueden negar la atención cuando llegas”, señaló. Además, familiares explicaron que durante los recientes hechos de violencia en la ciudad, el ingreso de pacientes con lesiones relacionadas a la inseguridad ha generado mayor presión en el hospital.

En estos casos, se activa un protocolo que restringe el acceso a las visitas y obliga a despejar los alrededores del área de urgencias. Añadió que incluso ingresar una botella de agua para su familiar ha sido complicado. “Mi familiar desde las 06:00 de la tarde con las pastillas en la mano y un trago de agua no tenía para tomárselas. No se dan abasto atendiendo gente como para tener todo eso y darles un mejor servicio”.