Sugiere SSP Sinaloa recomendaciones para Halloween; advierten sanciones por alterar orden y usar armas de juguete

Ante la celebración de Halloween, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía con el fin de prevenir incidentes y mantener el orden público durante los festejos.

Entre las principales disposiciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar el uso de disfraces y accesorios que simulen armas de fuego o réplicas, así como decoraciones que hagan apología del delito o promuevan la violencia, advirtiendo que este tipo de conductas puede derivar en problemas legales.

Asimismo, el organismo recordó que incurrir en faltas administrativas, tales como alterar el orden, escandalizar, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o arrojar objetos y sustancias a personas o establecimientos, amerita sanciones conforme a la ley.