Suleyka, sin trabajo en la pandemia y su hijo sin beca

Suleyka Alvarado es madre soltera y hace un año está desempleada, desde entonces mantiene a sus dos hijos con la venta de postres en la calle. Sin embargo, ha solicitado apoyo a diputadas y diputados porque a su hijo le retiraron la beca del Bienestar que tenía, pero nadie la atiende.

“Que sepa el Presidente que sus diputados de Morena no están haciendo su trabajo”, reprochó.

“Me dicen ‘ay, es que somos diputados, no podemos solucionar’, entonces ¿a quién me dirijo? Si a institución que voy, están cerradas”.

Era maestra de educación artística en un colegio, pero se quedó sin trabajo durante la pandemia de Covid-19.

Narró que su hijo era estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero cuando ingresó al Instituto Tecnológico de Culiacán, le fue retirada la beca del Bienestar con la que se apoyaba.

“Que porque es particular, que porque está en una zona bien pues que no tiene derecho a una beca, pero su madre trabaja en la calle, vende postres, vende helados, vende desayunos, vende comidas, ando buscando al cliente”, comentó.

“Muchos que me ha tocado ver con el logo de Gobierno, de la UAS, con el logo de la SEP, con papás que supongo tienen buenos sueldos, y tienen la beca. Se me hace una injusticia”.

Además, ha buscado apoyo para poder emprender formalmente su negocio, pero también se la han negado.

“Tengo un proyecto al cual ya le he buscado ayuda pero no tengo las instalaciones porque vendo en la calle no es algo confiable, pero es el sustento que yo tengo ahorita”, reclamó Suleyka.

Comentó que no tiene seguridad social porque trabaja en ventas en la calle, y cuando se enferma o sus hijos, se van los recursos que tiene ahorrados.

“Los días que yo ando buscando la ayuda, es un día que no trabajo, un día que tengo que decidir si le doy desayuno, comida o cena, así de crítica está la situación”, recriminó.

“Espero que le llegue la información a Omar López (Delegado de Bienestar), porque ya estoy enfadada de estar tocando puertas”.