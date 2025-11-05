$!Suma 30 ponentes en la Expo ‘Tejiendo Sueños’, para impulsar la creatividad, en la plazuela Rosales

Con la participación de 30 expositores locales, se llevó a cabo la Expo “Tejiendo Sueños” en la emblemática plazuela Antonio Rosales, en el Centro de Culiacán.
Esta expo es un espacio dedicado a impulsar el talento artesanal y creativo de los emprendedores culiacanenses.
El director de Participación Ciudadana, Jezael Monárrez, destacó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Culiacán para fortalecer la economía local y reconocer el valor del trabajo artesanal como parte de la identidad regional.
“Estamos aquí en la Plazuela Rosales, en nuestra expo Tejiendo Sueños. Es una de las acciones que llevamos a cabo desde la Dirección de Participación, con la intención de impulsar a emprendedores que elaboran artesanías con sus propias manos”, expresó Monárrez.
El funcionario agregó que esta exposición busca servir como un espacio para fomentar la comercialización de productos elaborados artesanalmente, contribuyendo así a que los creadores obtengan un ingreso digno mientras promueven el arte y la cultura local.
“Queremos destacar el trabajo artesanal, lo que ellos hacen con sus manos y donde imprimen un poco de la identidad de Culiacán y de Sinaloa. Esa es la idea”, puntualizó.
La jornada transcurrió en un ambiente familiar, alegre y colorido, donde los visitantes pudieron apreciar una amplia variedad de productos elaborados por manos sinaloenses, como postres, bisutería, artículos decorativos y para el hogar, entre otros.