$!Suma 30 ponentes en la Expo ‘Tejiendo Sueños’, para impulsar la creatividad, en la plazuela Rosales

Con la participación de 30 expositores locales, se llevó a cabo la Expo “Tejiendo Sueños” en la emblemática plazuela Antonio Rosales, en el Centro de Culiacán.

Esta expo es un espacio dedicado a impulsar el talento artesanal y creativo de los emprendedores culiacanenses.

El director de Participación Ciudadana, Jezael Monárrez, destacó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Culiacán para fortalecer la economía local y reconocer el valor del trabajo artesanal como parte de la identidad regional.