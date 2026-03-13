$!Suma Cruz Roja Culiacán más de 9 mil servicios integrales en febrero

Durante el pasado febrero, la Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán consolidó un total de 9 mil 404 servicios integrales, cifra que refleja la intensa actividad operativa de la institución en beneficio de la comunidad sinaloense. A través del reporte correspondiente a febrero, la institución informó que su motor principal sigue siendo la atención médica y el auxilio ciudadano en situaciones de emergencia.

El balance operativo detalla que el área de Servicios Médicos fue la de mayor demanda, con 7 mil 254 atenciones que incluyeron consultas generales, especialidades y estudios de diagnóstico realizados en la clínica local. Por su parte, el cuerpo de paramédicos y radio-operadores del área de Socorros atendió a mil 49 servicios de emergencia, brindando respuesta inmediata y gratuita en accidentes viales y urgencias médicas. En el rubro de Intervención Social, los programas de juventud y veteranos beneficiaron a 859 personas, de las cuales 483 fueron menores de edad y 376 adultos: asimismo, la institución mantuvo su labor educativa al formar a 242 personas en talleres de prevención y primeros auxilios.