$!Suma Cruz Roja Culiacán más de 9 mil servicios integrales en febrero

Durante el pasado febrero, la Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán consolidó un total de 9 mil 404 servicios integrales, cifra que refleja la intensa actividad operativa de la institución en beneficio de la comunidad sinaloense.
A través del reporte correspondiente a febrero, la institución informó que su motor principal sigue siendo la atención médica y el auxilio ciudadano en situaciones de emergencia.
El balance operativo detalla que el área de Servicios Médicos fue la de mayor demanda, con 7 mil 254 atenciones que incluyeron consultas generales, especialidades y estudios de diagnóstico realizados en la clínica local.
Por su parte, el cuerpo de paramédicos y radio-operadores del área de Socorros atendió a mil 49 servicios de emergencia, brindando respuesta inmediata y gratuita en accidentes viales y urgencias médicas.
En el rubro de Intervención Social, los programas de juventud y veteranos beneficiaron a 859 personas, de las cuales 483 fueron menores de edad y 376 adultos: asimismo, la institución mantuvo su labor educativa al formar a 242 personas en talleres de prevención y primeros auxilios.
Bajo el lema ‘Los accidentes no avisan, pero tú puedes estar listo’, la Cruz Roja extendió una invitación a la sociedad civil para participar en el curso de ‘Primer Respondiente’ que se llevará a cabo este sábado 14 de marzo en la Base Leyva Solano.
El taller abordará técnicas vitales como RCP, manejo de atragantamiento y control de hemorragias y para los interesados, pueden inscribirse vía WhatsApp al 667 390 9077.
Finalmente, la delegación recordó que la operatividad de las ambulancias y el abasto de insumos dependen directamente de la generosidad de los ciudadanos.
En el marco de la Colecta Local 2026, se hizo un llamado al sector empresarial y a la población en general para seguir aportando a la causa.