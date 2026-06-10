Suma Culiacán apenas 30 nuevos policías municipales de los 400 comprometidos para 2026

El Ayuntamiento de Culiacán incorporó a 30 nuevos elementos a la Policía Municipal, cifra que representa el primer avance de la meta de sumar 400 agentes durante 2026, compromiso anunciado en enero por el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que el grupo de aproximadamente 30 policías concluyó su proceso de formación hace unas tres semanas y ya se encuentra realizando labores de vigilancia en distintos puntos del Municipio.

Señaló que la convocatoria para reclutar nuevos elementos permanece abierta con el propósito de continuar fortaleciendo el estado de fuerza de la corporación.

“Salieron como 30, más o menos, es un grupo que acaba de salir hace unas tres semanas. Igual la convocatoria la seguimos teniendo abierta para seguir reclutando”, expresó.

La Alcaldesa interina confirmó que los nuevos agentes ya fueron incorporados a las calles y que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal asignarlos a las diferentes zonas de operación.

“Sí, están incorporados a la policía municipal, y ya pues la dirección de la Secretaría es que nos colocan en los distintos puntos”, explicó.

En enero de 2026, Gámez Mendívil anunció una estrategia para incorporar 400 nuevos policías durante el año con el objetivo de reducir el déficit de elementos en la corporación.

Posteriormente, en abril, el Ayuntamiento informó que más de 600 personas se habían inscrito en la convocatoria y que alrededor de 250 aspirantes se encontraban en proceso de evaluación de control y confianza.

La convocatoria prevé la contratación de hasta 400 nuevos policías en 2026 y otros 400 en 2027, con el objetivo de reducir el déficit de elementos y acercarse a los estándares internacionales de policías por habitante referidos por organismos del sistema de Naciones Unidas.