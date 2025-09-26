$!Suma Gobierno de Sinaloa inversión por $83 millones para infraestructura en atención a mujeres

CULIACÁN._ En lo que va del Gobierno de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa se han invertido más de 83 millones de pesos para crear espacios de atención especializada a las mujeres, expuso la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde. Indicó que esa inversión se ha dirigido a la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres y Unidades Locales de Atención para Mujeres, la cual también atiende la necesidad de los municipios en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Destacó que esta acción responde al compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya y de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar que todas las mujeres tengan acceso a justicia pronta, acompañamiento integral y atención libre de violencia. En los Centros de Justicia para las Mujeres se tuvo una inversión federal de 54 millones 848 mil 480 pesos y una inversión estatal de 19 millones 111 mil 032 pesos que en conjunto suman 73 millones 959 mil 512 pesos.

Los Centros de Justicia para las Mujeres son un pilar en la protección y restitución de derechos. Con esta inversión se asegura que las sinaloenses tengan espacios cercanos, seguros y dignos para recibir servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de empoderamiento. Además, destacó que se fortalecieron las Unidades Locales de Atención que cuentan con una inversión federal de más de 8 millones de y una inversión estatal de más de millón y medio de pesos. De igual forma las ULAS son espacios de acercamiento en colonias con incidencia en temas de violencia contra las mujeres, cuyo propósito es acercar servicios gratuitos de orientación, atención y canalización sin que tengan que trasladarse largas distancias. Chiquete Elizalde indicó que en el Gobierno de Sinaloa, en la administración que encabeza Rubén Rocha, Moya, y en atención a la AVGM, ha impulsado la ampliación de la infraestructura de atención mediante la construcción de tres Centros de Justicia para las Mujeres en Mazatlán, Ahome y Guasave, este último por inaugurarse, así como el fortalecimiento del Centro de Justicia de Culiacán.