Suma INE 240 solicitudes en 5 días para ser observadores en elección del Poder Judicial en Sinaloa

En un lapso de cinco días, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa registró 240 solicitudes ciudadanas para desempeñarse como observadores electorales, durante las votaciones para cargos del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa.

El Vocal Ejecutivo del organismo en el Estado, Jorge Luis Ruelas Miranda, apuntó que en total son 275 peticiones recibidas para ocupar esta función, sin embargo, deberán ser sometidas a un filtro con los requisitos que deben cumplir.

Hasta el 28 de febrero, la Junta Local del INE registró 35 solicitudes para ocupar estos puestos.

”Me parecía que era prudente hacer esta aclaración para que las personas sepan que su acreditación puede o no ser viable”, adelantó.

Los requerimientos son tener la ciudadanía mexicana con credencial de elector vigente, registrarse en el portal del INE para llenar solicitud de acreditación, así como tomar curso de capacitación.

”Este curso se puede hacer de manera presencial, también se puede hacer ahí mismo en la plataforma, y también se puede programar uno en Zoom, en Google Meet, en cualquier otra plataforma. Es decir, hay amplias posibilidades para que la persona se acomode a sus necesidades”, detalló Ruelas Miranda.

Entre las obligaciones que deben cumplir los interesados también está que no debe tener investigaciones judiciales o penales por un delito; no ser parte de un partido político, ni haber sido candidato a cargo de elección por partido o independiente en 3 años previos a la elección; no ser funcionario ligado a programas sociales.

”En una casilla quienes cuidan, quienes supervisan el trabajo del funcionariado de Mesa Directiva de casilla, es el representante del partido político, porque están cuidando los votos de su candidato o candidata. Pues hoy no hay participación de ellos, por lo tanto el funcionariado de casilla, que es ciudadano o ciudadana sorteada, podrá ser observado por esta figura de observador electoral”, enfatizó el Vocal Ejecutivo del INE Sinaloa.

La fecha límite para presentar solicitud y convertirse en observador electoral es el 7 de mayo, y el curso que se requiere podrá tomarse a más tardar el 12 de mayo.

El presidente de la Junta Local precisó que para estas votaciones necesitarán alrededor de 31 mil 600 funcionarias y funcionarios de casilla, pero quieren disponer del doble de personas para cubrir esta necesidad sin problema. En ese sentido, adelantó que han comprometido su participación 46 mil 460 personas.

“La meta que tenemos como entidad es tener el doble de las personas necesarias. Es decir, si en una casilla, en una sección vamos a requerir de ocho personas para integrar esa Mesa Directiva de casilla, nosotros queremos tener a 16 personas dispuestas a participar para que haya un sorteo y de esas 16, ocho no fungirán como funcionarios de casilla y ocho sí”, comentó Jorge Luis Ruelas.