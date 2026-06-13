Suma Sinaloa 17 agotamientos de calor por altas temperaturas: Salud Sinaloa

Sinaloa mantiene cinco casos de golpe de calor y acumula 17 agotamientos por las altas temperaturas, informó el Secretario de Salud estatal, Cuitlahuac Gónzalez Galindo.

El funcionario señaló que la zona norte del estado es la que ha presentado una mayor incidencia de estos padecimientos, aunque destacó que hasta el momento no se han registrado fallecimientos.

“Seguimos igual, en cinco (casos) y van 17 agotamientos por calor, es lo que tenemos reportado. La zona norte ha sido más intensa en cuanto a esto, pero sí van 17 agotamientos. Afortunadamente, no tenemos defunciones”, indicó.

González Galindo comentó que las condiciones climáticas han mostrado una ligera mejoría en los últimos días, por lo que confió en que esta tendencia continúe y contribuya a evitar nuevos casos.

Para hacer frente a las altas temperaturas, la Secretaría de Salud ha instalado puntos de hidratación en algunas jurisdicciones sanitarias y mantiene disponible vida suero oral en los centros de salud.

“Hemos estado en mucha comunicación para que el abasto se mantenga y en caso de requerir, pues hacer una adquisición extraordinaria”, agregó.