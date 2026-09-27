Suma Sinaloa casi 8 mil picaduras de alacrán en lo que va del año

En Sinaloa se han registrado 7 mil 970 picaduras de alacrán en lo que va del año, además de 18 casos por serpiente de cascabel, mientras que las picaduras de viuda negra suman 45, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario señaló que los casos se han presentado en todo el estado, aunque la mayor incidencia de picaduras de alacrán y arañas se concentra principalmente en municipios del sur de Sinaloa, como Mazatlán, Escuinapa y Rosario.

El grupo de edad que ha registrado mayor vulnerabilidad ante este tipo de accidentes corresponde a personas de 25 a 44 años.

Inzunza Leyva explicó que la reacción ante una picadura depende de cada persona. En el caso de los alacranes, algunos pacientes pueden presentar únicamente dolor en el sitio de la picadura, mientras que otros pueden desarrollar náuseas, mareo, dolor intenso o entumecimiento.

También pueden presentarse comezón en la nariz, lagrimeo, escurrimiento nasal y salivación excesiva, conocida como sialorrea. En casos más graves puede aparecer dificultad para respirar, náuseas y vómito.

El director de Prevención y Promoción de la Salud señaló que hasta el momento no se han registrado defunciones relacionadas con estas picaduras durante este año.

Ante la temporada de calor y lluvias, recomendó mantener limpios los patios, retirar maleza y evitar la acumulación de objetos donde puedan refugiarse animales ponzoñosos.

También pidió mantener bajo supervisión a los niños pequeños y acudir inmediatamente a recibir atención médica ante una picadura o la aparición de síntomas.

El funcionario llamó además a evitar remedios caseros y prácticas que pueden retrasar la atención médica o poner en riesgo a otras personas.

Explicó que consumir ajo, leche o hierbas no neutraliza el veneno, mientras que en caso de mordedura de serpiente tampoco debe intentarse succionar el veneno con la boca.

Asimismo, recomendó no automedicarse, no colocar hielo y no realizar cortes en la zona de la mordedura, debido a que estas prácticas están contraindicadas.

Respecto a la posibilidad de que las lluvias provoquen un repunte de picaduras, Inzunza Leyva señaló que el riesgo no depende únicamente de la lluvia, sino principalmente de las condiciones de limpieza de los patios, donde pueden refugiarse estos animales.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se espera un repunte de consideración por la temporada de lluvias.