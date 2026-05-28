$!Suma, Sociedad Unida anuncia la cuarta edición del SumaFest

“SumaFest, 2026, tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio en el Auditorio Mía de 10:00 a 12:00 horas, estaremos compartiendo con centenares de jóvenes. Esperamos más de 500 asistentes, 597, es el cálculo que tenemos entre 500, 600 asistentes”, mencionó Ivan Velázquez, director de Suma, Sociedad Unida I.A.P.

La cuarta edición del SumaFest reunirá 19 escuelas secundarias de los municipios de Culiacán y Navolato; seis de estas participarán como expositoras y serán 118 jóvenes quienes presentarán las acciones positivas desarrolladas a través de proyectos que promueven la convivencia, inclusión, el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de las redes sociales.

Con el propósito de abrir espacios de participación directa de adolescentes, Suma, Sociedad Unida realizará el SumaFest 2026 para visibilizar las propuestas de las nuevas generaciones enfocadas en la paz del Estado.

Entre las escuelas secundarias que estarán presentes como expositoras se encuentran la Secundaria Técnica 72 turno matutino y vespertino; Secundaria Estatal Enrique Romero, Obrera Campesina, Stase y Antonio Nakayama.

Velázquez mencionó que de las 19 escuelas participantes, 13 estarán como asistentes, las cuales actualmente se encuentran en un proceso donde los jóvenes asisten a diversos talleres donde participan como líderes y se inspiran en sus compañeros para desarrollar sus propias actividades.

Además de la exposición de proyectos por jóvenes también contará con más actividades, entre ellas una conferencia magistral a cargo de Dorel Medina Leal, quienes es estudiante de medicina y apasionada a la biomedicina espacial, y vendrá a compartir su historia de esfuerzo y éxito en la ciencia por haber colaborado con la NASA.

Sin embargo, no solo la ciencia y la parte académica acompañaran este evento, sino también la parte artística.

Dentro del ámbito cultural, estará presente la Banda Sinfónica Juvenil del Instituto Sinaloense de Cultura, a cargo del Director de Compañías Artísticas del ISIC, Diego Rojas, y también el representante de la cultura Hip Hop junto a la técnica 32 de Culiacán con la canción “semillas de cambio”.

Teresita Espinoza, ejecutiva de Líderes de Paz de Suma, Sociedad Unida, agregó que, como cada año, se realizará la rifa de cinco tablets como impulso para que las y los jóvenes sigan teniendo acceso a la educación desde la parte tecnológica.