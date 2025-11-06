Suma Sociedad Unida lanza campaña ‘Piénsalo, Te Queremos Vivo’ para la juventud sinaloense

El organismo civil Suma Sociedad Unida lanzó la campaña “Piénsalo, Te Queremos Vivo”, con la finalidad de ayudar a los niños y adolescentes sinaloenses para construir la paz y mejorar sus entornos familiares y sociales con el fin de prevenir las malas de niños y adolescentes.

La conferencia para presentar el programa fue encabezada por Iván Velázquez Aréchiga, director general del organismo; Mayra Sánchez Dojáquez, coordinadora de vinculación; y Oswaldo Esquerra Páez, coordinador general.

El programa busca colaborar con instituciones como secundarias para hacer actividades recreativas como pintar bardas para hacer mensajes de paz y que los jóvenes se apropien de los espacios.

En la presentación mencionaron los factores de riesgo que rodean a los jóvenes como la falta de oportunidades para desarrollarse a plenitud, la presión social y la violencia normalizado.

La campaña va dirigida para todo joven entre 11 y 20 años, pero especialmente para los que viven en contextos de riesgo y que son expuestos a la violencia o crimen y son vulnerables a ser captados por delincuentes.

El proyecto empezó en septiembre del año 2024 por el incremento de la violencia y la inseguridad que impacta diariamente la rutina y a los jóvenes, por lo que se investigó el desarrollo de los jóvenes y su cercanía con la delincuencia.

“Nuestra organización primero desarrolló una investigación para darle sustento científico, metodológico y conectar la campaña con la realidad social que viven nuestras adolescencias”, señaló Velázquez Aréchiga.

También se habló de la importancia de la violencia en la toma de decisiones y crecer en en lugares donde predomina el abandono y la humillación incrementa la vulnerabilidad en la niñez.

“En 2024, la violencia familiar representó aproximadamente el 30 por ciento del total de las denuncias en Sinaloa, siendo el delito con mayor incidencia”, compartió el director general.