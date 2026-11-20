Nueve de los 13 feminicidios registrados en Sinaloa durante noviembre ocurrieron en Mazatlán, municipio que concentra la mayor cantidad de casos en el Estado, informó la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo.

De acuerdo con el reporte presentado por la funcionaria, durante lo que va del mes también se contabilizan dos feminicidios en Culiacán, uno en Escuinapa y otro en Badiraguato.

Ante la concentración de casos en el puerto, la Fiscalía General del Estado ha reforzado las investigaciones mediante la asignación de grupos de agentes investigadores provenientes de Culiacán, explicó la Fiscal al ser cuestionada sobre los avances de la unidad de análisis de feminicidios.

La funcionaria recordó que hace aproximadamente mes y medio presentó un primer informe ante la Mesa de Seguridad Estatal, del cual derivaron recomendaciones dirigidas tanto a las áreas preventivas como a las de investigación.

Como parte de ese seguimiento, señaló que ya existen carpetas de investigación judicializadas por feminicidio en Mazatlán y Escuinapa.

También aseguró que la Fiscalía ha obtenido sentencias condenatorias mediante procedimientos abreviados y juicios orales, además de cumplimentar órdenes de aprehensión que derivaron en vinculaciones a proceso.

La Fiscal ofreció proporcionar posteriormente información más detallada sobre las sentencias, detenciones y resultados de las investigaciones por este delito.