$!Suman 20 mil metros cuadrados de reencarpetados en Culiacán; avanzan obras en los bulevares José Limón y Zapata

Las obras de reencarpetado avanzan de manera simultánea en los sectores Humaya y El Palmito, como parte del programa permanente de mantenimiento vial que impulsa el Ayuntamiento de Culiacán.
La primera es una obra sobre el Bulevar José Limón, en el tramo que comprende del Puente Hidalgo al Distribuidor Vial del sector Humaya, que registra un avance de alrededor de 20 mil metros cuadrados.
El otro se ubica por el Bulevar Zapata, en la bajada del puente a desnivel, en la entrada del sector El Palmito, hasta el Bulevar Maquío Clouthier.
Todo el trabajo lo realiza personal con maquinaria del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura del Gobierno Municipal.
Estos trabajos continuarán en el sentido opuesto de la vialidad, con el propósito de mantener en condiciones seguras la carpeta asfáltica de este Bulevar, por el que diariamente transitan miles de automovilistas.