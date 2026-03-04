$!Suman 20 mil metros cuadrados de reencarpetados en Culiacán; avanzan obras en los bulevares José Limón y Zapata

Las obras de reencarpetado avanzan de manera simultánea en los sectores Humaya y El Palmito, como parte del programa permanente de mantenimiento vial que impulsa el Ayuntamiento de Culiacán.

La primera es una obra sobre el Bulevar José Limón, en el tramo que comprende del Puente Hidalgo al Distribuidor Vial del sector Humaya, que registra un avance de alrededor de 20 mil metros cuadrados.