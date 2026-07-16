$!Suman 33 créditos del programa Impulso Nafin en Culiacán durante 2026:Alcaldesa

El Ayuntamiento de Culiacán ha otorgado 33 créditos del programa Impulso Nafin durante 2026, informó la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal al entregar un financiamiento por un millón 500 mil pesos a la empresa Jimmy San Sushi para fortalecer su crecimiento. Durante el acto realizado este jueves, señaló que los créditos entregados este año van de los 300 mil al millón y medio de pesos, como parte del esquema de financiamiento dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas.

Precisó que actualmente existen 55 solicitudes pendientes de trámite y otras 48 se encuentran en proceso de evaluación por parte de las instituciones bancarias antes de autorizar la entrega de los recursos. “Se encuentran 55 pendientes y 48 están en los bancos, previo al estudio para depositar el crédito”, afirmó. Ramos Villarreal recordó que el programa opera en Culiacán desde 2022 y, desde entonces, el municipio ha destinado 30 millones de pesos para respaldar este esquema de financiamiento.

Con esa aportación, dijo, se han dispersado 734 millones de pesos mediante 654 créditos otorgados a empresas establecidas en el municipio. Agregó que, para este año, el Ayuntamiento destinó 10 millones de pesos al programa, lo que permitió generar una bolsa de 120 millones de pesos disponibles para financiamiento empresarial. En esta ocasión, el crédito fue entregado a la empresa Jimmy San Sushi, propiedad de Jaime Lafarga, quien señaló que el recurso será utilizado para mejorar las instalaciones del negocio y fortalecer su capital de trabajo.