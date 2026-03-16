Suman 52 acompañamientos por violencia digital en Sinaloa: Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa mantiene actualmente 52 procesos de acompañamiento a víctimas de violencia digital en el estado, informó su titular, Ana Francis Chiquete Elizalde, quien advirtió que el avance tecnológico y el uso de inteligencia artificial representan nuevos riesgos para las mujeres en entornos virtuales.

Explicó que estos casos han sido atendidos desde los espacios institucionales de apoyo a víctimas y forman parte del trabajo de contención y asesoría que brinda la dependencia.

“En el Estado de Sinaloa desde los espacios de atención tenemos aproximadamente 52 procesos de acompañamiento que hemos realizado en temas de violencia digital”, señaló.

Además de la atención a víctimas, la Secretaría impulsa acciones preventivas y de sensibilización en coordinación con instituciones educativas y padres de familia.

“Hemos emprendido también una campaña en coordinación con Cobaes justamente para hacer una concientización sobre los temas de violencia digital y lo hemos hecho tanto con personal docente, con padres de familia”, explicó.

Como parte de estas actividades, recientemente se realizaron encuentros en planteles educativos del estado para dialogar sobre este fenómeno con estudiantes y sus familias.

“Acabamos de estar haciendo mucho en el plantel de Costa Rica (Culiacán) por ejemplo, hablando con padres de familia sobre este tema y también hacer la concientización con las y los jóvenes sobre este fenómeno”, agregó.

La Secretaria subrayó que el crecimiento de las herramientas tecnológicas, particularmente la inteligencia artificial, obliga a mantener vigilancia constante sobre las nuevas formas de agresión que pueden surgir en el entorno digital.

“Creo que debemos estar muy alertas, muy atentas a cómo va avanzando la tecnología, ya que con el uso de la inteligencia artificial se vuelve también un factor de riesgo”, advirtió.

Chiquete Elizalde enfatizó que la violencia que ocurre en internet tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de las mujeres.

“Lo que sucede en el área digital afecta en la vida real a las mujeres, por lo que creemos que poder hacer acompañamientos y contenciones a las mujeres de manera apropiada debe de ser parte de nuestro trabajo y de nuestra labor”, expresó.

No obstante, reconoció que aún existen retos importantes en materia de acceso a la justicia y sanción de estos delitos.

“Sabemos que todavía en el acceso a la justicia queda mucho por hacer en cuanto a lograr que haya sanciones por este tipo de delitos y esto es a nivel nacional e internacional”, señaló.

Pese a ello, insistió en la importancia de que las víctimas no enfrenten estos procesos solas y sepan que pueden recibir apoyo institucional.

“Es importante que las mujeres se sientan acompañadas en estos procesos y que puedan cuidar también su vida, su integridad”, indicó.

La Secretaria de las Mujeres también alertó sobre la facilidad con la que este tipo de agresiones pueden presentarse debido al uso cotidiano de dispositivos móviles.

“Ante este tipo de violencia que prácticamente vive en nuestras manos a través de los teléfonos celulares, podemos estar protegidas también y cuidándonos constantemente y que tengamos herramientas para ello”, comentó.

Hizo un llamado a quienes enfrenten este tipo de situaciones a buscar apoyo.

“Si sufren este tipo de violencia, de igual forma las puertas de la secretaría estarán abiertas para hacer el acompañamiento correspondiente”, afirmó.