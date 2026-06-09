Suman en Sinaloa cinco casos de golpe de calor en el año; aumenta prevención ante altas temperaturas

En lo que va del presente año, se han registrado cinco casos de golpe de calor y 15 incidentes de agotamiento por calor o deshidratación, sin que se reporten defunciones derivadas de las altas temperaturas hasta el momento.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, compartió que, ante este panorama y el incremento de las temperaturas en la región, intensificó sus programas de información y la instalación de módulos de hidratación en diversas ciudades para mitigar los efectos del clima extremo.

“Golpes de calor hemos tenido este año cinco y 15 agotamientos por calor”, señaló Inzunza Leyva.

Esta cifra muestra una tendencia distinta a la del año pasado, cuando el cierre anual contabilizó 17 golpes de calor, 100 casos de agotamiento y tres fallecimientos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a quienes realizan actividades a la intemperie, para identificar de manera oportuna los signos de una intoxicación por calor, estado que comúnmente se conoce como insolación.

Los síntomas de alerta incluyen náuseas, mareos, vómitos y desorientación.

Se advirtió que, de no atenderse a tiempo y continuar la exposición al sol, la condición puede escalar a un golpe de calor, el cual se manifiesta con convulsiones o pérdida del conocimiento.

“Si continúa la exposición a las altas temperaturas, puede haber un aumento de la temperatura, puede haber convulsiones o pérdidas del conocimiento. Esto ya sería un golpe de calor y ya el golpe de calor pues ya daña los órganos y puede llegar a ser mortal”, informó.

Para prevenir estas complicaciones, se recomienda a la ciudadanía seguir medidas básicas de protección como consumir líquidos de manera constante, utilizar ropa de manga larga en colores claros para proteger la piel de los rayos ultravioleta, acudir a módulos y hacer uso de los puntos de hidratación instalados en las ciudades.