Más de mil 900 jóvenes de Sinaloa participan en el programa Jóvenes Unen al Barrio, mediante actividades deportivas, culturales y acciones comunitarias que buscan fortalecer la convivencia y recuperar el tejido social.
Durante un encuentro con beneficiarios de Culiacán y sus sindicaturas, así como de Villa Juárez, Navolato, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava señaló que este tipo de iniciativas buscan ofrecer nuevas oportunidades a las juventudes y generar espacios de participación para prevenir la violencia.
La Gobernadora explicó que los jóvenes también colaboran en actividades comunitarias, como visitas domiciliarias y seguimiento a programas sociales, con el propósito de acercarse a las necesidades de sus comunidades.
Por su parte, Beatriz Adriana Olivares, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó que, debido a la aceptación del programa en Sinaloa, se autorizó ampliar la convocatoria para incorporar hasta 5 mil jóvenes en el estado.
Señaló que Culiacán se ha convertido en un referente nacional de esta estrategia, que busca fortalecer la participación de las juventudes y brindarles alternativas de desarrollo.
En el encuentro, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal destacó la importancia de involucrar a los jóvenes en la recuperación de espacios públicos y en actividades que contribuyan a mejorar sus comunidades.
El programa Jóvenes Unen al Barrio es una estrategia impulsada por el Gobierno federal para promover la inclusión social, la convivencia y la participación de las juventudes en sus entornos.