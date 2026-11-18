Más de mil 900 jóvenes de Sinaloa participan en el programa Jóvenes Unen al Barrio, mediante actividades deportivas, culturales y acciones comunitarias que buscan fortalecer la convivencia y recuperar el tejido social.

Durante un encuentro con beneficiarios de Culiacán y sus sindicaturas, así como de Villa Juárez, Navolato, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava señaló que este tipo de iniciativas buscan ofrecer nuevas oportunidades a las juventudes y generar espacios de participación para prevenir la violencia.

La Gobernadora explicó que los jóvenes también colaboran en actividades comunitarias, como visitas domiciliarias y seguimiento a programas sociales, con el propósito de acercarse a las necesidades de sus comunidades.