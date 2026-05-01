Suman siete incendios forestales en Sinaloa y refuerzan vigilancia en empresas: Protección Civil

En lo que va de la presente temporada, Sinaloa registra un acumulado de siete incendios forestales, los cuales han afectado más de mil hectáreas, informó Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil detalló que recientemente se detectaron puntos de calor en las cercanías de la sindicatura de Imala, los cuales están siendo atendidos por brigadas municipales y los propios síndicos.

“Invitamos a las familias también a que no prendan fuego en estas fechas”, exhortó Navarrete Cuevas.

En la zona serrana, el Gobierno federal mantiene el monitoreo de los siniestros que han impactado áreas de pino y selva baja.

Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones.

También enfatizó la importancia de la vigilancia conjunta con los municipios para evitar nuevas afectaciones al medio ambiente.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el titular de Protección Civil destacó la coordinación que mantienen con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para garantizar la seguridad de los empleados en la entidad.

Navarrete Cuevas explicó que las empresas deben integrar la gestión de riesgos en su planeación estratégica, tal como lo manda el artículo 39 de la Ley General.

Informó que entre las normativas más aplicadas en las inspecciones se encuentran la Norma 002, enfocada en la prevención y detección de incendios, y la Norma 31, que regula específicamente las condiciones de seguridad en el sector de la construcción.

Señaló que, debido a que en Sinaloa existen más de 100 mil unidades económicas, el Instituto realiza revisiones aleatorias diarias para verificar el cumplimiento de protocolos de evacuación, primeros auxilios y búsqueda y rescate.

“El riesgo es una condición latente, ahí va a estar siempre, sin embargo, tenemos que trabajar para que sean riesgos aceptables”, indicó.

Expuso que estas acciones buscan dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, cuyo objetivo es salvaguardar a las personas, sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y el medio ambiente.