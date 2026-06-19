$!Suntuas advierte paro indefinido en la UAS para el 29 de junio

CULIACÁN._ Ante la asfixia financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Comisión Estatal de Lucha por el Financiamiento y el Sindicato Único de Trabajadores elevaron su exigencia al Gobierno federal, advirtiendo que, de no liberarse recursos extraordinarios, la institución irá a un paro indefinido de labores a partir del próximo 29 de junio.

La medida, que pondría en jaque el inicio del ciclo escolar 2026-2027, fue formalizada tras la entrega de oficios en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República y en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública.

Los representantes sindicales, el doctor Samuel Jesús Castro Camacho y el licenciado Isfa Bernabé Leal Salazar, fueron los encargados de presentar las solicitudes dirigidas a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El sindicato sostiene que la falta de suficiencia presupuestal ha derivado en el incumplimiento de derechos laborales básicos.

Entre los adeudos más críticos se encuentran el pago de la prima vacacional del ejercicio fiscal 2025, el seguro de vida y diversas prestaciones contractuales que mantienen en la incertidumbre a miles de familias universitarias.