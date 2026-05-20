$!SUNTUAS advierte paros si la SEP no entrega apoyo financiero a la UAS

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa advirtió que podría realizar paros laborales y movilizaciones si la Secretaría de Educación Pública no concreta el apoyo financiero extraordinario que fue comprometido una vez que la institución concluyera su proceso de reingeniería integral. El secretario general del SUNTUAS, Samuel Jesús Castro Camacho, sostuvo que la Universidad Autónoma de Sinaloa ya cumplió con las medidas solicitadas por la Subsecretaría de Educación Superior, entre ellas la reingeniería financiera y la reforma laboral al Contrato Colectivo de Trabajo. “El subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí dijo que iban a apoyar a las universidades que hicieran la tarea; nosotros ya hicimos la tarea, estamos exigiendo el apoyo a la Universidad. Ya hicimos la reingeniería, ya hicimos la reforma laboral al Contrato Colectivo de Trabajo, no podemos seguir soportando esta falta de recursos”, expresó.





El dirigente sindical señaló que estas acciones implicaron costos políticos para los trabajadores, quienes respaldaron cambios orientados a fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones y dar viabilidad financiera a la institución. Sin embargo, indicó que el respaldo extraordinario de la Federación no se ha materializado, pese a que la reforma y la reingeniería ya están en marcha. Castro Camacho afirmó que la UAS continúa operando con préstamos del Gobierno del Estado, una medida que, dijo, solo ha permitido atender temporalmente la crisis sin resolver el problema estructural. Ante este escenario, el sindicato exigió una respuesta de la SEP y advirtió que, de no existir una solución favorable, el Comité Ejecutivo evaluará movilizaciones, paros laborales y otras acciones públicas.



