$!Suntuas pide a la SEP garantizar recursos para salarios y aguinaldos de la UAS

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas) pidió a la Secretaría de Educación Pública federal apoyo extraordinario para garantizar el pago de aguinaldos y las quincenas de diciembre ante dificultades financieras que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El planteamiento fue presentado por Isfa Leal, secretario general del Suntuas Administrativos, durante una reunión de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) con Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP. En el encuentro, al que asistieron representantes de más de 40 sindicatos universitarios, se expusieron las dificultades que enfrentan las instituciones de educación superior, entre ellas los problemas presupuestales, la política salarial y la falta de reconocimiento de algunas plantillas laborales.







En el caso de la UAS, Leal insistió en la necesidad de contar con recursos extraordinarios para cumplir con las obligaciones salariales de fin de año. Además, planteó que se garantice la continuidad de las ministraciones federales ordinarias, particularmente durante enero, cuando las universidades suelen enfrentar dificultades para disponer de recursos y cubrir la primera quincena del año. El dirigente sindical advirtió que estos retrasos suelen estar relacionados con la firma de convenios de apoyo financiero y otros trámites administrativos, por lo que propuso establecer mecanismos que eviten que los trabajadores resulten afectados.



