$!Suntuas propone reingeniería financiera ante crisis en la UAS

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un posicionamiento en el que reconoce la crisis financiera que atraviesa la casa de estudios y propone una reingeniería financiera, académica y administrativa.

El sindicato explicó que la situación se deriva del déficit presupuestal, las obligaciones de cobertura universal, la demanda de mayor oferta educativa y el pago de nómina del personal activo y jubilado.

Por ello, planteó un análisis profundo que permita garantizar la estabilidad laboral y la jubilación dinámica de los trabajadores.

Entre las solicitudes de Suntuas destacan la socialización y discusión de cualquier decisión normativa, la convocatoria de auditorías laborales en todas las unidades académicas y la entrega de informes detallados sobre el flujo financiero de la universidad.