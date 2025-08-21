$!Suntuas propone reingeniería financiera ante crisis en la UAS

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un posicionamiento en el que reconoce la crisis financiera que atraviesa la casa de estudios y propone una reingeniería financiera, académica y administrativa.
El sindicato explicó que la situación se deriva del déficit presupuestal, las obligaciones de cobertura universal, la demanda de mayor oferta educativa y el pago de nómina del personal activo y jubilado.
Por ello, planteó un análisis profundo que permita garantizar la estabilidad laboral y la jubilación dinámica de los trabajadores.
Entre las solicitudes de Suntuas destacan la socialización y discusión de cualquier decisión normativa, la convocatoria de auditorías laborales en todas las unidades académicas y la entrega de informes detallados sobre el flujo financiero de la universidad.
El sindicato también pidió el pago de adeudos pendientes a los trabajadores y la implementación de esquemas de protección para quienes ingresaron a laborar a partir de 2016, con el objetivo de asegurar un retiro digno.
El Comité Ejecutivo Único aseguró estar dispuesto al diálogo con la universidad, defendiendo los derechos laborales de su base trabajadora y mostrando disposición para colaborar en soluciones que otorguen viabilidad financiera a la máxima casa de estudios de Sinaloa.
“Queremos dejar en claro que somos conscientes de que se deben explorar opciones que otorguen viabilidad financiera a la máxima casa de estudios de los sinaloenses, no obstante, nuestra obligación es representar dignamente a la base trabajadora. En ese sentido, mostramos la mayor disposición del diálogo fraterno, apegados a la ley en materia laboral, y sin lugar a dudas, al entendimiento solidario con empatía y respaldo a nuestra fuente de trabajo”, concluyeron.