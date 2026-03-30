Supera Altata los 82 mil visitantes durante su Carnaval 2026: Turismo Sinaloa

La edición 2026 del Carnaval de Altata cerró con resultados positivos en materia turística, económica y de afluencia, al consolidarse como uno de los eventos más concurridos del litoral sinaloense durante el mes de marzo.

De acuerdo con lo informado durante la Semanera encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, dio a conocer que esta celebración, realizada del 27 al 29 de marzo, logró reunir a más de 82 mil personas entre visitantes locales, turistas nacionales y familias de la región.

La funcionaria estatal destacó que las actividades programadas durante los tres días de festejo se logró una movilización social y económica en la zona de Altata.

Asimismo, detalló que la derrama económica generada por el evento superó los 41 millones de pesos, impulsada principalmente por el consumo en restaurantes, hospedaje, transporte, comercio local y servicios turísticos.

A ello se suma una ocupación hotelera que alcanzó niveles del 98 por ciento.

El programa del Carnaval incluyó diversas presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas, entre ellas Enigma Norteño, La Explosiva Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Grupo Clasificado, Silvia Mendívil y Banda Cruz de Oro.

El domingo se llevó a cabo el tradicional Desfile del Carnaval, uno de los momentos más esperados por la población, el cual reunió a más de 45 mil personas que disfrutaron de carros alegóricos, comparsas, música y expresiones culturales propias de la región.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va de la temporada de carnavales en el Estado se han realizado 17 celebraciones, las cuales en conjunto han generado una derrama económica superior a los mil 935 millones de pesos y una afluencia acumulada de más de 2.3 millones de asistentes.

El Gobierno estatal reiteró que estos eventos forman parte de una estrategia para posicionar a Sinaloa como un destino turístico competitivo, aprovechando sus tradiciones, su cultura y la participación activa de la ciudadanía.

Para los próximos días, se tiene programada la realización de la segunda edición del Carnaval de Badiraguato, que se llevará a cabo del jueves 2 al domingo 5 de abril, con lo que continuará la agenda de festividades en distintos municipios del Estado, impulsando la actividad económica y turística en la región.