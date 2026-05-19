$!Supera FIUC 2026 expectativas: fiesta de la cultura llega a los 20 municipios de Sinaloa

Con un balance que superó todas las expectativas iniciales, el Festival Internacional Universitario de la Cultura 2026 llegó a su fin, consolidándose como el evento cultural más importante del estado al llevar el arte y la tradición a los 20 municipios de Sinaloa.
Bajo el marco del 153 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta edición número 31 del festival no solo celebró la historia académica, sino que cumplió el objetivo primordial de fortalecer el tejido social y la vinculación directa con la ciudadanía.
Homar Medina Barreda, Director General de Extensión de la Cultura, calificó esta edición como un éxito y, desde el inicio, la respuesta del público fue masiva, destacando la inauguración con la Guelaguetza de Oaxaca, que logró congregar a más de 2 mil personas en la explanada del Edificio Central, superando la capacidad de aforo prevista.
“El Festival Internacional Universitario de la Cultura, en su trigésima primera edición, fue un éxito porque logramos llegar a los 20 municipios con todo el apoyo de las presidencias municipales, de los empresarios, así como de Cultura Federal por parte de los proyectos aprobados por la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 2026”, resaltó Medina Barreda.
A lo largo de 10 días de intensa actividad, se desarrollaron un total de 256 eventos, entre los que destacan conciertos, espectáculos de danza, jornadas culturales, muestras gastronómicas, conferencias, talleres y presentaciones de libros.
“Fue un gran placer realizar este festival, que es tan necesario en estos tiempos en los que tenemos que llevar la cultura hacia todas las comunidades regionales y hacia todos los municipios para mejorar el tejido social”, expresó.
El festival contó con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, además del talento propio de la comunidad universitaria, quienes fueron piezas clave para garantizar la calidad de la programación en los distintos recintos.
Medina Barreda subrayó que el FIUC ya no es solo un evento aislado, sino parte de una agenda cultural permanente que busca la formación integral de los estudiantes.
Ante los resultados positivos, la institución ya planea buscar nuevamente apoyos federales como el Programa de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos del Gobierno de México para asegurar que el desarrollo cultural en Sinaloa siga creciendo en los años venideros.
“Estamos convencidos de que superamos las expectativas que teníamos y esta vinculación con la sociedad se llevó de una manera muy bonita. Buscamos satisfacer las necesidades culturales de todos y lo hacemos a través de toda la gran gama de actividades artístico-culturales que tenemos en la Universidad Autónoma de Sinaloa para todo el estado”, concluyó.