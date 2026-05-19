$!Supera FIUC 2026 expectativas: fiesta de la cultura llega a los 20 municipios de Sinaloa

Con un balance que superó todas las expectativas iniciales, el Festival Internacional Universitario de la Cultura 2026 llegó a su fin, consolidándose como el evento cultural más importante del estado al llevar el arte y la tradición a los 20 municipios de Sinaloa. Bajo el marco del 153 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta edición número 31 del festival no solo celebró la historia académica, sino que cumplió el objetivo primordial de fortalecer el tejido social y la vinculación directa con la ciudadanía. Homar Medina Barreda, Director General de Extensión de la Cultura, calificó esta edición como un éxito y, desde el inicio, la respuesta del público fue masiva, destacando la inauguración con la Guelaguetza de Oaxaca, que logró congregar a más de 2 mil personas en la explanada del Edificio Central, superando la capacidad de aforo prevista.







“El Festival Internacional Universitario de la Cultura, en su trigésima primera edición, fue un éxito porque logramos llegar a los 20 municipios con todo el apoyo de las presidencias municipales, de los empresarios, así como de Cultura Federal por parte de los proyectos aprobados por la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 2026”, resaltó Medina Barreda. A lo largo de 10 días de intensa actividad, se desarrollaron un total de 256 eventos, entre los que destacan conciertos, espectáculos de danza, jornadas culturales, muestras gastronómicas, conferencias, talleres y presentaciones de libros. “Fue un gran placer realizar este festival, que es tan necesario en estos tiempos en los que tenemos que llevar la cultura hacia todas las comunidades regionales y hacia todos los municipios para mejorar el tejido social”, expresó.







