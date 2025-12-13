$!Supera meta Desarme Voluntario Sinaloa 2025 con más de mil armas de fuego destruidas

Con una participación ciudadana que superó las expectativas iniciales, concluyó la campaña Desarme Voluntario Sinaloa 2025, impulsada por el Gobierno del Estado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y los 20 ayuntamientos.
En el cierre de este último bloque comenzó la destrucción de 88 armas y explosivos entregados por la ciudadanía en Culiacán y Badiraguato.
Con esta última acción, el Desarme Voluntario Sinaloa 2025 sumó un total de mil 044 armas de fuego y explosivos que salieron de los hogares de manera voluntaria en los 20 municipios, representando una meta superada, logrando rebasar las 913 armas entregadas durante la edición del año 2024.
Según el SESESP, este incremento refleja la creciente confianza y el compromiso de ciudadanas y ciudadanos que tomaron la decisión de retirar las armas de fuego de sus hogares, contribuyendo así a crear espacios más seguros para sus comunidades y familias.
Thania Karina Parra, titular del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana del SESESP, destacó que la positiva respuesta ciudadana es un ejemplo de cómo la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil puede fortalecer la prevención y la cultura de paz en Sinaloa.
Además, expresó agradecimiento al Gobernador Rubén Rocha Moya por destinar más recursos en este 2025, lo cual permitió extender la campaña a los 20 municipios y acercar los módulos de canje para que los sinaloenses pudieran entregar las armas de fuego de manera segura y anónima.
“Hombres y mujeres participaron en la Campaña de Desarme Voluntario 2025 canjeando mil 044 armas y explosivos en los módulos instalados en los municipios de Sinaloa. Estos números superaron la meta en un 10 por ciento, y significa esto desde el enfoque de la prevención, primero confianza en las y los ciudadanos, buena coordinación entre los ayuntamientos, la Defensa y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, y desde luego menos riesgos de muertes y lesiones por armas de fuego dentro de los hogares, sobre todo porque hablamos del 50 por ciento de las armas fueron de alto impacto y solo el 8 por ciento chatarras”, compartió.
El SESESP confirmó que la campaña de Desarme Voluntario será relanzada en el 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones de prevención en Sinaloa y lograr llegar a más hogares que elijan vivir en entornos libres de violencia.