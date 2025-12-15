$!Supera Verbena Culiacán 2025 las 54 mil visitas en sus primeros diez días

La Verbena Popular Culiacán 2025 ha logrado posicionarse como uno de los espacios principales de recreación familiar durante la presente temporada navideña, al registrar una afluencia superior a las 54 mil personas en tan solo sus primeros 10 días de actividades. El éxito del evento quedó de manifiesto este domingo, cuando la villa navideña concentró a 10 mil 170 visitantes, superando las 10 mil visitas en un solo día, quienes disfrutaron desde temprana hora de las diversas amenidades, espectáculos y actividades recreativas que se ofrecen permanentemente.









Madres, padres, niñas y niños participaron activamente desde las 4:00 horas en el tradicional encendido del árbol navideño. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Culiacán brindó de forma gratuita actividades de manualidades y acuarelas a todos los asistentes. Más tarde, a las 6:00 horas, el escenario principal se llenó de vida con la puesta en escena del cuento Toy Story Navideño y los asistentes pudieron interactuar con personajes conocidos como el Sheriff Woody, Buzz Lightyear, Jessie la vaquerita y Forky, además de la participación especial de la galleta de jengibre, los duendes mágicos y Santa Claus.









Las áreas de juegos mecánicos, comercios y restaurantes también registraron una gran afluencia y destacó la alta demanda por juegos emblemáticos como la rueda de la fortuna y los carritos chocones, además, el área gastronómica, se reportó una alta compra de dulces típicos y antojitos mexicanos, incluyendo esquites y churros rellenos. Las actividades permanentes para el disfrute de las familias continuarán, ya que para este lunes, se tiene contemplada la presentación de la Banda Sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como diversas participaciones artísticas de los grupos de cursos y talleres de la Unidad DIF Vallado.







