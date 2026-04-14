Superan 3 mil 700 toneladas de basura recolectadas en Culiacán por Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán recolectó un total aproximado de 3 mil 734 toneladas de basura en la zona urbana.

El titular de la dependencia, Luis Méndez Arregui, compartió que las cifras corresponden a los trabajos realizados del 30 de marzo al 2 de abril bajo un esquema de recolección normal en turnos matutino y vespertino.

“Se hicieron durante el 30 de marzo al 2 de abril, aquí dentro de la ciudad, se recolectaron en total 3 mil 734 toneladas aproximadamente”, señaló Méndez Arregui.

A esta cantidad se suman 37.5 toneladas adicionales recolectadas entre el 3, 4 y 5 de abril en las diversas sindicaturas y centros recreativos del municipio.

Méndez Arregui destacó que se puso especial énfasis en zonas de alta generación de residuos y vialidades principales, tales como los sectores Barrancos, Humaya, Cañadas, el sector Centro, así como en diversos bulevares y mercados, donde se retiraron 80.25 toneladas de desechos.

Para hacer frente a la demanda de limpieza en los centros de recreo sin descuidar la ciudad, la dependencia optó por una reclasificación del personal existente en lugar de contrataciones adicionales.

“Manejamos tiempos extraordinarios para que el personal trabaje con horarios prolongados y poder dar el servicio”, explicó.

Reconociendo que este movimiento de personal hacia zonas turísticas dejó algunos rezagos temporales en ciertas colonias.

Tras el cierre de la Semana de Pascua, el director de Servicios Públicos aseguró que el domingo 12 de abril se logró recuperar el tiempo perdido por los días no laborados alcanzando un 98 por ciento de cumplimiento en el rezago anterior.

“Al día de hoy está totalmente al día”, afirmó.

Finalmente, el funcionario señaló que la dependencia genera información actualizada de manera precisa mediante cortes mensuales para transparentar la gestión de residuos y atención ciudadana en lo que va del año.